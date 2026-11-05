Cómo inscribirse en el Registro Nacional No Llame: paso a paso para activarlo en celulares y teléfonos fijos

La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) explicó las opciones que tienen los usuarios para formar parte del Registro Nacional No Llame mediante un trámite que se realiza directamente con su operador de línea telefónica.

Este registro, que se lleva a cabo desde mayo de 2022, actualmente cuenta con más de 536.000 números telefónicos registrados en todo el país.

Según los datos brindados por la Ursec, al 31 de octubre de 2026, se recibieron 7.060 denuncias y 203 empresas consultaron el registro que permite bloquear llamadas comerciales tanto en teléfonos fijos como en celulares.

Cómo inscribirse en el Registro Nacional No Llame desde Claro y Movistar

En el caso de los usuarios de Claro o Movistar, pueden realizar el trámite concurriendo personalmente a cualquiera de las oficinas comerciales de las empresas telefónicas en todo el país o enviando un SMS al 6622 con la palabra “Alta” para ser incluido en el registro No Llame o, en caso contrario, la palabra “Baja” para darse de baja del registro.

Hombre manipula su celular con ambas manos. Foto: Canva.

Cómo inscribirse en el Registro Nacional No Llame desde Antel

En el caso de los usuarios de Antel, además de la posibilidad de solicitarlo presencialmente a cualquiera de las oficinas de la empresa, existen otras cuatro vías por las cuales acceder al registro:



Llamando al 0800 1622 desde el teléfono fijo para el que se quiera solicitar el alta en el registro.

para el que se quiera solicitar el alta en el registro. Llamando al *6622 desde el celular para el que se quiera solicitar el alta en el registro.

Enviando SMS al 6622 con la palabra “Alta” para ser incluido en el registro, con el número de cédula de identidad sin puntos ni guiones.

Vía web, contando con la autenticación en Mi Antel Web.

En caso de que la solicitud sea para darse de baja, el trámite es el mismo modificando la palabra “Alta” por “Baja” y continuando de la misma manera el proceso.