Cómo usar la cédula de identidad en el celular con la nueva app de Agesic: requisitos y paso a paso

La Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), en conjunto con la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC), lanzó de manera oficial la aplicación Lector DNI Uy, una herramienta digital que permite utilizar la cédula de identidad física desde los teléfonos celulares que cumplan con los requisitos necesarios.

El sistema utiliza la tecnología NFC, la misma que se utiliza para realizar pagos con el celular al acercarlo a cualquier POS. Este método permite a los dispositivos comunicarse de forma inalámbrica con el chip integrado en el documento.

Esta nueva modalidad permite a los ciudadanos completar el proceso de identificación digital avanzada de forma simple, segura y confiable para acceder a más del 80% de los servicios públicos digitales, según la descripción de la aplicación oficial en Google Play.

No obstante, se indica que la nueva aplicación no reemplaza la cédula de identidad física, sino que la lee en tiempo real para validar el certificado digital y permitir el acceso a los servicios estatales disponibles en línea que requieren este estándar de seguridad.

Imágenes del funcionamiento de la aplicación Lector DNI Uy junto a su logo oficial. Foto: Lector DNI Uy/Google Play.

El lanzamiento se conoce meses después del anuncio de una billetera digital estatal que busca incorporar progresivamente documentos oficiales al celular, entre ellos la cédula de identidad, la libreta de conducir, el carné de salud y el carné de vacunación.

Cuáles son los requisitos para utilizar Lector DNI Uy

Para poder utilizar Lector DNI Uy las personas deben cumplir con una serie de condiciones técnicas y administrativas establecidas por las autoridades oficiales:

Contar con un documento físico emitido a partir de agosto de 2022 que posea chip y se encuentre en buen estado de conservación.

que posea chip y se encuentre en buen estado de conservación. Disponer de un celular con sistema operativo Android o iOS compatible con la tecnología NFC y mantener dicha función activada.

o compatible con la y mantener dicha función activada. Conocer la clave PIN del DNI de hasta seis dígitos establecida al momento de expedir el documento.

de hasta seis dígitos establecida al momento de expedir el documento. Tener vigente el certificado digital almacenado en el chip de la cédula, el cual posee una validez de cinco años (independiente del vencimiento del plástico) y no debe estar revocado.

Imágenes del funcionamiento de la aplicación Lector DNI Uy junto a su logo oficial. Foto: Lector DNI Uy/Google Play.

Cómo funciona el proceso de lectura de la cédula en el celular

El procedimiento para validar la identidad mediante la aplicación requiere seguir estos pasos simples desde el dispositivo:

Descargar e instalar la aplicación oficial Lector DNI Uy desde Google Play Store o App Store. Activar la conexión NFC desde el menú de ajustes del teléfono. Iniciar el trámite deseado en el portal ID Uruguay desde el navegador web y seleccionar la opción de identificación mediante cédula con celular. Apoyar la cédula de identidad en la parte trasera del dispositivo móvil y mantenerla fija durante unos segundos hasta que el lector NFC reconozca el chip. Ingresar el PIN del DNI cuando la aplicación lo solicite para confirmar la autenticación.

Para usar Lector DNI Uy, es necesario tener una cuenta en ID Uruguay. Por otra parte, las cédulas de identidad emitidas con anterioridad a agosto de 2022 no son compatibles con esta plataforma, por lo que los titulares deberán renovar su documento para acceder al servicio.