Cómo probar la nueva versión de la app Cómo Ir y recargar la tarjeta STM desde el celular

La Intendencia de Montevideo (IMM) informó sobre una nueva versión de prueba de la app Cómo Ir que está disponible a partir de este miércoles 30 de setiembre de 2026.

Esta herramienta digital añade la visualización de líneas de transporte metropolitano y mayores herramientas de accesibilidad para los usuarios.

Según informó la comuna capitalina, entre las incorporaciones principales destaca la integración de las líneas y paradas correspondientes a los ómnibus suburbanos.

Esta herramienta permite monitorear en tiempo real el recorrido de las unidades y consultar el nivel de accesibilidad mediante rampa o piso bajo, así como la disponibilidad de aire acondicionado en la flota seleccionada.

Cartel informativo del Sistema de Transporte Metropolitano (STM) en la Terminal Colón de Montevideo. Foto: Intendencia de Montevideo.

Cambios en la interfaz y más información sobre paradas urbanas, suburbanas y suspendidas

La reestructuración del sistema comprende una renovación estética y funcional enfocada en acelerar los tiempos de respuesta del cálculo de rutas.

Además, la IMM reorganizó la iconografía en el mapa para distinguir los tipos de paradas mediante identificadores de colores: el ícono azul con la letra (U) señala las paradas urbanas, el verde con la letra (S) las suburbanas, un símbolo de advertencia (!) para las paradas suspendidas, y combinaciones bicolor cuando coinciden servicios.

¿Cómo recargar la tarjeta STM desde la app Cómo Ir?

Para los usuarios que dispongan de su tarjeta STM adherida al programa "STM en línea", la versión 6.0.0 permite vincular la tarjeta física a la aplicación y gestionar su saldo de forma directa.

Ómnibus de la empresa Cutcsa durante su recorrido en Montevideo. Foto: Estefanía Leal/El País.

A su vez, las modificaciones en el mapa incorporan, en color naranja, las paradas de intercambio, puntos habilitados para validar un tramo o una hora adicional sin costo y realizar hasta tres tramos utilizando un único boleto.

Cómo instalar la nueva versión de prueba de la app Cómo Ir

Según lo planteado por la IMM, para instalar la versión de prueba en sistemas Android, los interesados deben ingresar al enlace del programa oficial para registrarse como prueba de tipo beta tester y acceder a la tienda Google Play.

En dispositivos con sistema iOS, se requiere la descarga previa de la aplicación TestFlight para luego unirse mediante el enlace público de prueba.

Además, la comuna habilitó una dirección de correo electrónico beta.comoir@imm.gub.uy y la función de captura de pantalla dentro de la aplicación para canalizar reportes de errores y sugerencias.