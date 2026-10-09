Gobierno aprobó el envío de alertas por celular a la población sobre emergencias climáticas y menores ausentes

El Poder Ejecutivo firmó un decreto aprobando la creación del Sistema de Alerta Temprana por Telefonía Móvil (SAT Móvil) para comunicar por celular a la población sobre emergencias climáticas -como las esperadas por el fenómeno de El Niño- o de otras características, y también sobre la ausencia de menores de edad (Alertas Amber).

La herramienta enviará mensajes masivos, inmediatos y gratuitos para los clientes de telefonía móvil, y según la norma, deberá estar plenamente operativa en todo el país antes del 31 de diciembre. Antes, habrá una prueba piloto “en al menos un departamento del país”.

Quién enviará las alertas y cómo

El sistema a usar se basará en la tecnología Cell Broadcast System (CBS), que a diferencia de un mensaje de texto común, emite señales hacia las antenas telefónicas sin necesidad de acceso a una base de datos con números de celular.

Las alertas serán georreferenciadas, es decir, se enviarán mediante las antenas del lugar donde ocurre el evento. Además se retransmitirán cada poco tiempo, para que lleguen a quienes ingresen a la zona luego de la alerta inicial. Cuando la situación termine, se enviará un mensaje de cese.

Árboles caídos en rutas nacionales tras la fuerte tormenta del domingo 20 de setiembre de 2026. Foto: Policía Caminera

Rol del Sinae e Interior

El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), se encargará de alertar a la población por inundaciones, crecidas y desbordes; tormentas severas, tornados y granizo; ciclones extratropicales; incendios forestales de gran magnitud; emergencias químicas, radiológicas o biológicas; rotura o ataques a infraestructuras críticas y cualquier otra cosa que pueda generar situaciones de emergencia o desastre.

Se recordó en el texto del decreto que el pasado mes de agosto, la Junta Nacional de Emergencias y Reducción de Riesgos declaró el estado de Alerta Institucional por el fenómeno El Niño en todo el país para “fortalecer los mecanismos de alerta a la población". Añade que existen "probadas razones de urgencia" para implementar la herramienta en el corto plazo.

Por su parte, el Ministerio del Interior llevará adelante únicamente las Alertas Amber Uruguay, sistema creado por la Ley 20.381 de 2024 para la búsqueda temprana de menores de edad ausentes.

También la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel) deberá asegurar la disponibilidad del sistema CBS, y la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) fiscalizará la implementación.