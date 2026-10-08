El mapa del temporal en Uruguay: vendavales de hasta 125 km/h y las zonas que registraron más lluvias

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) brindó este jueves detalles acerca del temporal que azotó a varios departamentos del país durante la noche del miércoles y la madrugada de este jueves. El organismo registró vientos de hasta 125 kilómetros por hora y acumulados de lluvia de 134 milímetros.

Según detallaron desde Inumet, el país fue afectado "por un sistema de tormentas que se desplazó rápidamente desde el suroeste hacia el noreste del país". Explicaron que su estructura fue "lineal y organizada", que pudo ser visible mediante imágenes satelitales y "en la actividad eléctrica registrada".

Información del evento meteorológico del 7 al 8 de octubre. pic.twitter.com/CTA4JqtWCZ — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) October 8, 2026

En cuanto a los vientos constatados, Inumet señaló que fueron "muy fuertes" en el norte del territorio nacional. En ese sentido, en Rivera y Artigas se registraron vendavales de 100 kilómetros por hora, cifras similares a las de Rocha y Cerro Largo, con 101 y 102 kilómetros por hora respectivamente. Los vientos más fuertes ocurrieron en Tacuarembó con 115 kilómetros por hora, y Salto con 125 kilómetros. Estos fenómenos meteorológicos tuvieron lugar entre las 00:00 y las 07:00 de esta madrugada.

Por otro lado, en Marincho (Flores) hubo 90 milímetros de lluvia acumulada, por delante se encuentra Nueva Palmira (Colonia) con 95 milímetros. El podio lo completan localidades floridenses: Sarandí Grande con 123 milímetros y Puntas de Maciel y Goñi, ambos con 134 milímetros.

Lluvia. Foto: Archivo El País.

El impactante paso del temporal en el norte uruguayo

Durante las fuertes tormentas que se registraron en la noche del miércoles 7 de octubre hubo un temporal de viento en el norte: la Dirección Nacional de Bomberos informó de intervenciones en al menos cinco departamentos: Salto, Artigas, Río Negro, Cerro Largo y Florida.

Según se comunicó, en Salto se intervino por 15 desprendimientos de techos, 14 árboles caídos y tres situaciones vinculadas a columnas y cableado. En Artigas se trabajó en tres desprendimientos de techos y dos árboles caídos. También en Fray Bentos se intervino por dos árboles caídos.

En Melo los Bomberos trabajaron con un árbol caído y una situación vinculada a una columna y cables. Mientras tanto, en Sarandí Grande fue necesario rescatar a una persona.

"En total se registraron 42 hechos derivados de las condiciones meteorológicas adversas. Los equipos de la Dirección Nacional de Bomberos continúan trabajando y atendiendo las situaciones que se presentan", puntualiza el comunicado.

Mientras tanto, según la UTE, Artigas, Salto y Rivera son al mediodía de este jueves los departamentos más afectados por cortes en el suministro de energía eléctrica.