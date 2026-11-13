Intendentes retoman estudio de cambios en las patentes para 2027, con la mira en los autos eléctricos

Los intendentes estudian hacer cambios en el cálculo de las patentes, para lo que tiene tiempo legal hasta el domingo para los pagos que corresponden a 2027. Por ahora, no hay consenso. El Congreso de Intendentes se reunió ayer por videollamada, pero, ante la no resolución, ingresaron en un cuarto intermedio que se levantará hoy, cuando se reanude la discusión.

Cada año, en enero se vuelve a instalar la polémica por los valores de las patentes, en los que influyen varios factores. Para su cálculo se toma el valor del mercado sin IVA del vehículo y se le aplica una alícuota que, para los de después de 1992, son: 5% para los nuevos, 4,5% para los usados, 3% para los eléctricos nuevos y 2,25% para los eléctricos usados.

Pero hay otro valor que tiene un rol importante: la variación del dólar que, según supo El País, tuvo una caída no menor en los cálculos interanuales que maneja el Congreso de Intendentes.

Uno de los puntos en discusión en el Congreso de Intendentes es la posibilidad de cambiar las alícuotas de los vehículos eléctricos, de acuerdo a lo que indicaron fuentes políticas a El País. O, al menos, de una parte de estos.

El presidente del Congreso de Intendentes, Carlos Enciso, aseguró a la salida del último encuentro presencial, hace tres semanas, que con las patentes querían encontrar un “equilibrio” entre el “bolsillo de la gente” y el “ingreso fundamental” de dinero en los gobiernos departamentales.

Asimismo, señaló que había una “búsqueda de consenso” entre los jefes departamentales para “mitigar el tradicional ajuste anual”.

En esa oportunidad, el jefe comunal de Florida contó que había intendentes que no estaban de acuerdo con subir la patente en los vehículos usados. Días después, en Canal 10, habló sobre la posibilidad de hacer cambios en el cálculo para la gama media de usados, que es lo que tiene la mayoría del “uruguayo medio”. Una opción arriba de la mesa era “congelar o dejar el precio en esos segmentos”, aunque aclaró que era un camino que algunos intendentes “no lo tenían definido”.

También indicó que “había toda una discusión” sobre qué hacer con los autos eléctricos que tienen un valor por encima de los US$ 20.000. “Hay intendencias que tienen mucha circulación (de estos vehículos), como Montevideo, Canelones y Maldonado, que dicen: ‘Es muy importante el porcentaje del eléctrico en nuestro parque automotor’. Pero no lo es tanto en otros departamentos. Entonces, estamos viendo cómo laudar esa discusión”, añadió el intendente.

Los números sobre la mesa.

El debate sobre el cálculo de la patente de los autos usados es tema recurrente cada enero pero, en particular, en el de 2026 cuando las críticas surgieron de legisladores del Partido Nacional, Partido Colorado y Cabildo Abierto.

¿Cómo se calcula la discutida patente del vehículo usado? Este impuesto es un porcentaje del valor del mercado, dato que proporciona la empresa Autodata, que se contrató en 2012 por Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive).

El director de Autodata, Santiago Martínez, había explicado a El País en ese momento que la empresa “desarrolla, mantiene y actualiza desde hace más de 30 años el padrón general de valores venales, el cual comprende una base de más de 75.000 modelos de vehículos con su descripción y valor”.

En esa línea, había indicado que los valores de los usados se hacen en “base a un proceso metodológico estructurado, y sustentado en criterios objetivos”. Para ello, se contemplaban varios elementos, como la “identificación inequívoca del modelo, versión y segmento dentro del mercado; el análisis estadístico de precios promedio de venta al público; la aplicación de criterios alineados con normas internacionales de valuación; y el relevamiento, análisis y ponderación de la información provista por los principales agentes del mercado”.

Una nueva advertencia

El martes la Intendencia de Montevideo (IMM) recordó que Sucive “no envía mensajes de texto (SMS) ni por WhatsApp para notificar multas, deudas ni solicitar pagos a través de enlaces”. Se pidió en un comunicado, en específico, que las personas tengan el recaudo de no hacer clic en links que le puedan llegar y se aclaró que la información está en la página web de la institución.