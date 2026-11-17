El inesperado descenso de Cerrito a la Primera División Amateur sigue generando repercusiones. Este martes se vivió un episodio de tensión en el Parque Maracaná, donde los futbolistas del plantel principal se encontraron con sus vehículos vandalizados mientras realizaban el entrenamiento matutino, en un hecho atribuido a hinchas del club que expresaron su descontento por la pérdida de categoría.

Según pudo saber Ovación, durante la noche del lunes los jugadores habían recibido un mensaje en el que se les comunicaba que no podían ingresar sus vehículos al Parque Maracaná, aunque no se les brindaron explicaciones sobre los motivos.

Las imágenes muestran varios automóviles afectados por las pintadas, con inscripciones de distintos colores sobre las puertas, los laterales y otras partes de la carrocería.

El episodio se produjo en medio del malestar que generó entre los hinchas auriverdes el descenso a la tercera categoría del fútbol uruguayo, un desenlace que pocos imaginaban al comienzo de una temporada en la que Cerrito se había armado con aspiraciones de pelear por el ascenso a Primera División.

De pelear por el ascenso a perder la categoría: el inesperado descenso de Cerrito

La temporada 2026 de Cerrito estuvo marcada por los contrastes. El equipo comenzó el año con buenos resultados bajo la conducción de Damián Enríquez y llegó a ocupar el segundo puesto de la tabla de la fase regular de la Segunda División Profesional, con Jonathan Isasmendi como una de sus principales figuras.

Sin embargo, Enríquez fue cesado pese a que el equipo se encontraba en una posición de privilegio. Posteriormente asumió Pablo de Ambrosio, luego se produjo el regreso de Enríquez por algunos encuentros y finalmente Sebastián Denegri quedó al frente del plantel.

Más allá de que Cerrito se mantuvo durante buena parte de la temporada cerca de los puestos de clasificación a los playoffs por el ascenso, terminó pagando caro el bajo promedio que arrastraba de la campaña anterior.

Autos de futbolistas de Cerrito vandalizados. Foto: Gentileza.

El descenso se consumó el pasado miércoles 11 de noviembre, incluso antes de que el auriverde disputara su último encuentro frente a Colón en el Parque Maracaná.

Ese día, La Luz derrotó 1-0 a Fénix con un gol de Facundo Sosa, mientras que Miramar Misiones remontó su partido ante Tacuarembó y se impuso 3-1 en el Estadio Goyenola. Ambos resultados terminaron condenando matemáticamente a Cerrito, que ya no tenía posibilidades de alcanzar a sus rivales directos en la tabla de promedios.

De esta manera, el conjunto auriverde acompañará a Uruguay Montevideo a la Primera Divisional C y volverá al fútbol amateur después de casi una década, ya que su última participación en esa categoría había sido en la temporada 2015/2016.

El descenso también estuvo precedido por una discusión reglamentaria. El Consejo del Fútbol Profesional de la AUF rechazó una propuesta para modificar el régimen de descensos de la Segunda División y mantuvo las dos pérdidas de categoría previstas originalmente.

Así, Cerrito pasó de ilusionarse con regresar a la máxima categoría a perder su lugar en el fútbol profesional, una situación que provocó un profundo malestar entre sus hinchas y que este martes tuvo un nuevo capítulo con las pintadas en los vehículos de los futbolistas.