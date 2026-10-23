El curioso caso de Cerrito que cesó dos veces en el año al mismo DT: Damián Enríquez no sigue y ya hay reemplazo

Los cambios de entrenadores son habituales y cada vez más. En la Primera División del fútbol uruguayo, la 2026 fue la temporada con más rotaciones de técnicos, pero fue en Segunda División donde se dio la situación más particular de este año y la destitución de Damián Enríquez de Cerrito, pero no tanto por su salida en sí, sino porque fue cesado dos veces en la misma temporada.

Así fue que lo anunció el club a través de sus redes sociales durante la jornada de este jueves al afirmar que "Damián Enríquez no continuará en su cargo. El club agradece su trabajo y le desea éxitos en su futuro". La particularidad es que se viene el clásico con Rentistas el próximo domingo, llevaba seis partidos en el cargo y como si eso fuera poco, fue cesado por segunda vez en el año.

Enríquez había terminado la temporada 2025 y le dieron la confianza para comenzar la 2026 y los buenos resultados se reflejaron: perdió un partido solo de los primeros 11 que dirigió logrando cinco victorias y cinco empates, pero todo cambió al término del partido número 12 en el año. Tras la derrota 6-4 ante River Plate se anunció que no iba a continuar.

Tras esa decisión, Pablo de Ambrosio —que había sido cesado de Central Español— asumió el reto y dirigió 14 partidos cosechando cuatro victorias, cinco empates y cinco derrota, lo que llevó a que también dejara el cargo. Apenas tres meses después de haber dejado el club, el que regresó al club fue Enríquez.

Lo particular de la situación fue que se fue en junio, volvió en setiembre y en octubre tuvo que volver a dejar su cargo. Esta vez de los seis partidos que dirigió ganó tres y perdió otros tres —uno de ellos por penales ante Wanderers que le valió quedar eliminado de la Copa AUF Uruguay—, así como también uno de los triunfos fue ante Plaza Colonia, el líder de Segunda División, en la lucha de pelear por el ascenso.

En este momento, Cerrito está con los mismos puntos que el sexto equipo de la Tabla Anual, pero afuera de los playoffs por diferencia de goles, por lo que aún está con chances intactas de pelear por ganarse un lugar en la definición, además de que se encuentra a cinco puntos del segundo lugar, que al igual que el primero entrega ascenso directo.

El club, este mismo jueves anunció que "Sebastián Denegri se hace cargo del plantel principal, acompañado por Harry Acosta , otro referente de la institución. Dos hombres identificados con el club y con un fuerte sentido de pertenencia. Les deseamos el mayor de los éxitos".