La temporada 2026 de Liga AUF fue la de más cambios de técnicos en la última década: así fue la rotación año a año

Que el hincha exige, que en el fútbol los que mandan son los resultados, que se trata de un ciclo cumplido. Muchos son los motivos que se esgrimen al momento de cesar a un entrenador y más allá de que hay casos en los que ellos mismos presentaron su renuncia, los cambios de entrenadores se han convertido en moneda corriente.

No hay que perder de vista que no es un “mal intrínseco” de Uruguay, porque si vamos a la región también es común, pero si miramos el certamen interno los ejemplos abundan, tanto que 2026 fue el año con más cambios de entrenadores en la última década.

Para ello se llevó a cabo un análisis desde la temporada 2017 hasta la actual donde solamente fueron considerados los técnicos oficiales y los interinos con -al menos- cinco partidos a cargo.

Mauricio Larriera -un caso de renuncia, que fue aceptada por los dirigentes- fue el último en dejar su cargo y se dio en Defensor Sporting llegando de esta manera a los 19 cambios de técnicos luego de que arribe Andrés Rodríguez, por ahora como interino, pero con cinco partidos por delante hasta el final del Clausura, salvo que sea nombrado otro entrenador de cara a la recta final, lo que daría el mismo resultado porque habría otra persona encabezando el cuerpo técnico del Tuerto.

La salida del entrenador del equipo violeta fue lo que permitió igualar la cifra de 2023, las más altas en los últimos 10 años en materia de modificar los jefes de plantel.

¿Qué ocurrió en la temporada que transcurrimos? En Albion comenzó Federico Nieves, pero luego llegó la dupla técnica de Diego Franco Peraza y Federico Macías. El Pionero es uno de los cuatro equipos que solo cambió una vez en el año como ocurrió con Juventud de Las Piedras que inició con Sebastián Méndez y hoy tiene a Sergio Blanco o con Liverpool que inició con Camilo Speranza y luego asumió Jorge Fossati. Lo mismo sucede con Progreso que inició el año con Leonel Rocco y hoy lo está terminando con Tabaré Silva.

Camilo Speranza, DT de Liverpool en el Apertura 2026. Foto: Ignacio Sanchez

Hay otros seis equipos que cambiaron dos veces de entrenador. En Boston River pasó Israel Damonte, para luego darle paso a Ignacio Ithurralde y Jorge Cazulo, en Central Español inició Pablo de Ambrosio y también estuvieron Diego Osella y Antonio Pacheco, con Cerro ocurrió lo mismo tras los pasajes de Nelson Abeijón, Alejandro Apud hasta llegar a Alejandro Cappuccio y Cerro Largo no es ajeno porque comenzó Danielo Núñez, le siguió Ignacio Ordoñez y ahora asumió Bruno Silva. Además del caso ya mencionado de Defensor Sporting que había tenido a Román Cuello antes de Mauricio Larriera también está el de Nacional que inició la temporada con Jadson Viera, luego pasó Jorge Bava y hoy está Daniel Carreño.

Jadson Viera, DT de Nacional. Foto: Darwin Borrelli.

Distinta es la situación de Danubio que fue el que más cambió porque tuvo cuatro entrenadores: Diego Monarriz comenzó el 2026, estuvo Leonardo Ramos, Gustavo Matosas -que más allá de un pasaje como interino luego asumió como técnico principal- y Leonel Rocco que hoy está al mando.

En la vereda opuesta se encuentran los cinco clubes que tienen los mismos entrenadores que iniciaron la temporada y son los casos de Deportivo Maldonado con Gabriel Di Noia, Montevideo City Torque con Marcelo Méndez, Peñarol con Diego Aguirre, Racing con Cristian Chambian y Wanderers con Mathías Corujo.

La temporada 2023, al igual que la 2026, tuvo 19 cambios de entrenadores donde por ejemplo Álvaro Recoba, Diego Aguirre o Leonardo Ramos terminaron las temporadas en Nacional, Peñarol y Montevideo City Torque, respectivamente.

Diego Aguirre, entrenador de Peñarol. Foto: Estefanía Leal

El hecho de que poco a poco se hace más habitual se refleja en que en 2025 ya habían sido 18 los cambios de técnico donde Wanderers llegó a cambiar tres veces y Nacional dos tras comenzar con Martín Lasarte, continuar con Pablo Peirano y finalizar con Jadson Viera.

Fueron 15 los cambios en 2022 donde Cerrito llegó a tener cinco entrenadores en la misma temporada, 14 hubolos años 2020 (donde pasaron técnicos como Sebastián Abreu, Gregorio Pérez, Gustavo Munúa o Diego Forlán), 2019 y 2017, mientras que hubo 13 en 2024 (temporada que dejó un nombre muy particular como el del argentino Ricardo Caruso Lombardi que tuvo su experiencia en Miramar Misiones), 9 se dieron en 2021 y 8 en 2018.

La recta final de la Liga AUF Uruguay aún tiene cinco fechas por delante y muchos equipos jugando cosas importantes arriba y abajo en las respectivas tablas. Lo que resta conocer es si los equipos finalizarán con sus técnicos actuales o si las modificaciones continuarán.