Copa AUF Uruguay: qué equipos están clasificados, cómo y cuándo se sortean los octavos de final

La Copa AUF Uruguay entró en su etapa eliminatoria y este lunes se conocerá a las 19:00 horas, en la Sala de Asambleas de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) el cuadro final de la competición.

Hasta el momento 13 de los 16 equipos ya están clasificados a los octavos de final, siete de la ruta amateur y cinco de la profesional. Wanderers, Juventud, Boston River, Deportivo Maldonado, Danubio y Nacional ya tienen su lugar en los octavos de final e irán al primer bombo del sorteo. Liverpool vs. Cerro Largo y Peñarol vs. Montevideo City Torque definirán los últimos dos clasificados de esta senda.

Por su parte, los equipos amateurs serán locales en el primer partido. Seis clasificaron de OFI: San Carlos, Nacional de Florida, Gladiador (Salto), Libertad (San Carlos), Ferro Carril (Salto) y Wanderers de Florida, mientras que el restante es proveniente de la Primera Divisional C: Lito. El último clasificado de esta ruta se definirá en el partido entre Porongos (Flores) y Depórtivo Italiano.

A partir de cuartos de final, la prioridad para oficiar de local es para los equipos de OFI, luego para los amateurs provenientes del ascenso y por último los de la Liga AUF Uruguaya. En caso de existir un cruce entre dos equipos de la misma divisional, será local quien fue sorteado primero.

De los 44 equipos que comenzaron la competición, 19 son los que aún siguen en carrera. De la senda profesional Atenas, Defensor Sporting, Cerro, Racing, Oriental, Progreso, Fénix y Colón no pudieron superar la fase de grupos.

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Este lunes 19/10 se realizará el sorteo de los octavos de final de la Copa AUF Uruguay.



📌 19h en la Sala de Asambleas de la AUF#JuegaUnPaís pic.twitter.com/6s6mOMobQN — Copa AUF Uruguay (@CopaAUFUruguay) October 16, 2026

Mientras que en la fase eliminatoria quedaron por el camino Cerrito (perdió por penales ante Wanderers 4-3, luego de empatar 2-2), Plaza Colonia (cayó 1-0 con Juventud), River Plate (fue derrotado por penales ante Boston River 4-3, tras igualdad 0-0), Central Español (lo derrotó Danubio 6-0) y Rentistas (cayó 3-0 ante Nacional).

Del lado amateur no superaron la primera ronda eliminatoria Deutscher (fue superado 2-0 ante Deportivo Italiano), Rampla Juniors (perdió 2-1 con Lito), Terremoto (cayó 2-0 ante Bella Vista) y Deportivo Colonia (fue derrotado ante Durazno 2-0).

En la fase amateur quedaron eliminados: Durazno (perdió 2-0 ante Lito), Racing de Durazno (lo sacó San Carlos por 2-0), Rincón (derrota 2-0 ante Nacional de Florida), Sportivo Barracas (Dolores) (derrota por penales 4-1, tras igualdad 1-1 ante Gladiador), Bella Vista (cayó 3-1 ante Libertad), Real Montevideo (fue superado por Ferro Carril 2-1) y Río Negro (lo derrotó 4-1 Wanderers de Durazno).