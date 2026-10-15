El insólito error del árbitro en la goleada de Danubio sobre Central Español por Copa AUF Uruguay

Danubio fue tan superior a Central Español que semejante error del árbitro principal del partido pasó un poco desapercibido y no tuvo grandes protestas por parte de los jugadores del palermitano. La Franja ganó 6-0 en el Parque Palermo y se clasificó a los octavos de final de la Copa AUF Uruguay donde habrá ocho clubes profesionales y misma cantidad de amateurs.

Apenas comenzó el segundo tiempo una pelota al espacio vacío puso a correr a Enzo Cabrera ante Ernesto Aramburu y el extremo danubiano se hamacó una y otra vez para desairar a su marcado y definir con convicción ante Federico Pintado.

Danubio había abierto la cuenta con un tanto de Cristhian Tizón, luego Maicol Ferreira aprovechó un error del arquero para convertir el segundo y a partir de ese momento Central sucumbió. Enzo Cabrera convirtió su primer gol sobre el final de la primera parte e hizo el cuarto a los treinta segundos de haber comenzado la segunda mitad.

Los ánimos del equipo palermitano estaban por el suelo, tanto que reclamaron poco ante un fallo insólito del árbitro Federico Arman. Instantes después del segundo gol de Cabrera, Juan Millán recuperó en mitad de cancha y, con Central prácticamente en su campo, decidió hacer un pase largo hacia atrás para su arquero.

La pelota tomó tanta altura que le pasó por arriba Kevin Martínez, algo adelantado, que tuvo que volver sobre sus pasos y terminó sacando la pelota sobre la línea, pero con la mano. Una clara falta técnica porque el arquero tocó la pelota con la mano ante un pase atrás de un compañero. El árbitro tuvo que haber indicado tiro libre indirecto para Central Español sin enseñarle tarjeta al arquero de Danubio, pero el jugo continuó como si nada.

Danubio siguió siendo muy superior y se dio el lujo de que convirtieran dos juveniles. El quinto y el sexto gol fueron obra de Bautista Pereira y de Diego Píriz e una victoria que más que la clasificación para La Franja, significa un subidón anímico antes de tener que volver a enfrentar a Central Español el próximo domingo en Jardines, pero esta vez por el Clausura y con los dos complicados con la permanencia.