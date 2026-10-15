Central Español vs. Danubio en vivo por Copa AUF Uruguay: cruce copero que se repetirá el domingo en el Clausura

Central Español y Danubio se enfrentarán este jueves (16:00 por DSports, DGO, Flow y cables) en el Parque Palermo por la Fase 2 de la llave profesional de la Copa AUF Uruguay. El ganador avanzará a los octavos de final del certamen, en una llave que tiene un ingrediente particular: los equipos volverán a cruzarse el domingo, esta vez por la fecha 11 del Torneo Clausura.

El partido tendrá el arbitraje de Federico Arman, acompañado por los asistentes Heber Godoy y Luis Lassaga. Marcio Sierra será el cuarto árbitro.

Central Español busca reencontrarse con el triunfo

El palermitano tendrá la oportunidad de cambiar el rumbo después de una serie de resultados adversos en el Clausura; cuatro derrotas en los últimos cuatro partidos. Perdió 3-0 ante Deportivo Maldonado y 1-0 frente a Nacional en sus últimas dos presentaciones, por lo que buscará en la Copa una victoria que le permita recuperar confianza.

En la fase de grupos de la Copa AUF Uruguay, Central había sido uno de los equipos destacados: terminó primero en su grupo tras vencer a Juventud y Racing y empatar con Oriental de La Paz. Ahora intentará sostener ese rendimiento en una instancia de eliminación directa, donde no hay margen para una mala tarde.

En el Clausura, el equipo suma cinco puntos en nueve partidos disputados antes de la fecha que tiene pendiente ante Nacional —ya jugada el domingo 11— y necesita mejorar para salir de los últimos puestos de la tabla. En la Anual, en cambio, su campaña es más favorable: acumuló 38 puntos en el año y se ubica en la zona media de la clasificación.

Danubio, con la permanencia como preocupación

El franjeado también llega golpeado por su última presentación: cayó 1-0 ante Montevideo City Torque y dejó pasar la oportunidad de sumar en un momento delicado. Antes había derrotado 2-1 a Cerro Largo, resultado que le había permitido cortar una racha adversa de 17 partidos sin ganar en Liga AUF Uruguaya.

Danubio suma siete puntos en el Clausura, producto de una victoria, cuatro empates y cinco derrotas, y está entre los equipos más comprometidos de la tabla. La principal preocupación está en el descenso: su promedio lo mantiene en la zona roja y cada punto adquiere valor en el tramo final de la temporada.

En la Copa AUF Uruguay, el equipo de Jardines clasificó a la siguiente fase como uno de los terceros de la fase de grupos. Había perdido ante Peñarol y Montevideo City Torque, pero consiguió el triunfo necesario frente a Atenas de San Carlos para seguir en carrera.

La doble cita con Central Español puede resultar clave para ambos. Primero estará en juego la clasificación copera; el domingo, en Jardines del Hipódromo, volverán a enfrentarse por el Clausura, en un partido que tendrá especial importancia para Danubio por su lucha por mantenerse en Primera División.

Central Español vs. Danubio: alineaciones probables

Día: jueves 15 de octubre

Hora. 16:00

Torneo: Copa AUF Uruguay, fase 2, llave profesional

Central Español: Federico Pintado; Luciano Fernández, Julián Pou, Alejandro Villoldo, Juan Ignacio Dupont; Santiago Sequeira, Franco Muñoz, Isaac Méndez, Exequiel Mereles; Ignacio Gonella, Jonathan Dellarossa.

DT. Antonio Pacheco

Danubio: Kevin Martínez; Enrique Femia, Mateo Rinaldi, Martín Jourdan, Emiliano Velázquez, Alexander Velázquez; Juan Millán, Joaquín Trasante; Enzo Cabrera, John Kleber, Cristhian Tizón.

DT. Leonel Rocco

Árbitro: Federico Arman.

Asistentes: Heber Godoy y Luis Lassaga.

Cuarto árbitro: Marcio Sierra.

Estadio: Parque Palermo.