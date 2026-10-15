Copa AUF Uruguay: qué partidos se juegan hoy, jueves 15 de octubre, a qué hora y dónde se pueden ver en vivo
La Fase 2 profesional cierra su actividad de la semana entre la tarde y la noche de hoy con dos partidos y donde habrá cuatro equipos buscando su lugar en los octavos de final.
La Copa AUF Uruguay 2026 cierra la acción de esta semana este jueves 15 de octubre con dos partidos de la Fase 2 profesional que tiene a 16 equipos de Primera y Segunda División buscando ocho lugares en los octavos de final del certamen que ya dejó atrás la fase de grupos.
A primera hora será el turno de que se midan Central Español y Danubio desde las 16:00 en el Parque Palermo, mientras que a segunda hora en el Gran Parque Central será el turno del choque entre Nacional y Rentistas a partir de las 20:00.
Los encuentros contarán con la transmisión en vivo de DSports y de Flow, así como también se podrán seguir vía streaming a través de Flow y DGO.
Central Español fue una de las sorpresas de la competencia al finalizar como líder en el Grupo 4 luego de conseguir victorias ante Juventud de Las Piedras y Racing y empatar ante Oriental de La Paz, por su parte Danubio ingresó como uno de los terceros detrás de Peñarol y Montevideo City Torque al caer ante Carboneros y Ciudadanos, pero superar a Atenas de San Carlos.
El Bolso fue líder del Grupo 5 tras empatar con Albion y vencer a River Plate y Progreso, mientras que el Bicho Colorado comenzó con un empate con Defensor Sporting, venció a Plaza Colonia al dar vuelta un partido increíble con goles a los 94’ y 96’ y cayó con Cerro Largo.
Central Español vs. Danubio:
Hora: 16:00
Estadio: Parque Palermo
Árbitro: Federico Arman
Asistentes: Heber Godoy y Luis Lassaga
Cuarto árbitro: Marcio Sierra
Nacional vs. Rentistas:
Hora: 20:00
Estadio: Gran Parque Central
Árbitro: Eduardo Varela
Asistentes: Federico Piccardo y Amador de Prado
Cuarto árbitro: Santiago Motta
Los equipos que están clasificados a octavos de final de Copa AUF Uruguay 2026:
En el marco de la ruta profesional se disputaron cuatro llaves de la Fase 2 que decretaron los cuatro primeros clasificados a los octavos de final. Wanderers fue uno de ellos que ingresó en los 16 mejores de la competencia al vencer a Cerrito por penales tras el 2-2 en el partido de ida.
Además, también se clasificó Juventud de Las Piedras que eliminó a Plaza Colonia jugando como visitante al superarlo por 1-0 en el Parque Prandi y así confirmando los dos primeros equipos profesionales en la siguiente instancia.
En la pasada jornada también logró la clasificación Boston River que eliminó por penales a River Plate, mientras que a segunda hora el que consiguió su cupo en la próxima instancia fue Deportivo Maldonado al dejar por el camino a Albion al que venció por 4-1.
Por otra parte, se conocen siete de los ocho clasificados de la ruta amateur que cuenta con equipos de la "C", de la "D" y de OFI. Nacional de Florida, Lito, Ferro Carril de Salto, Wanderers de Durazno, San Carlos, Gladiador de Salto y Libertad de San Carlos ya avanzaron y solo resta conocer el ganador del cruce entre Porongos de Flores y Deportivo Italiano, a jugarse el próximo 21 de octubre.
Los restantes partidos de la ruta profesional se jugarán el 21 de octubre cuando se midan Liverpool y Cerro Largo (Parque Viera) y el 27 de octubre con Peñarol ante Montevideo City Torque (Campeón del Siglo).
Cabe recordar que en los octavos de final se medirán los ocho mejores de la ruta profesional y los ocho mejores de la ruta amateur para iniciar de esta manera una fase eliminatoria que derivará en los cuartos de final, semifinal y la gran final de la quinta edición del certamen.
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