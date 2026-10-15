Copa AUF Uruguay: qué partidos se juegan hoy, jueves 15 de octubre, a qué hora y dónde se pueden ver en vivo

La Copa AUF Uruguay 2026 cierra la acción de esta semana este jueves 15 de octubre con dos partidos de la Fase 2 profesional que tiene a 16 equipos de Primera y Segunda División buscando ocho lugares en los octavos de final del certamen que ya dejó atrás la fase de grupos.

A primera hora será el turno de que se midan Central Español y Danubio desde las 16:00 en el Parque Palermo, mientras que a segunda hora en el Gran Parque Central será el turno del choque entre Nacional y Rentistas a partir de las 20:00.

Los encuentros contarán con la transmisión en vivo de DSports y de Flow, así como también se podrán seguir vía streaming a través de Flow y DGO.

Franco Muñoz celebra un gol en Central Español. Foto: Copa AUF Uruguay

Central Español fue una de las sorpresas de la competencia al finalizar como líder en el Grupo 4 luego de conseguir victorias ante Juventud de Las Piedras y Racing y empatar ante Oriental de La Paz, por su parte Danubio ingresó como uno de los terceros detrás de Peñarol y Montevideo City Torque al caer ante Carboneros y Ciudadanos, pero superar a Atenas de San Carlos.

El Bolso fue líder del Grupo 5 tras empatar con Albion y vencer a River Plate y Progreso, mientras que el Bicho Colorado comenzó con un empate con Defensor Sporting, venció a Plaza Colonia al dar vuelta un partido increíble con goles a los 94’ y 96’ y cayó con Cerro Largo.

Central Español vs. Danubio:

Hora: 16:00

Estadio: Parque Palermo

Árbitro: Federico Arman

Asistentes: Heber Godoy y Luis Lassaga

Cuarto árbitro: Marcio Sierra

Nacional vs. Rentistas:

Hora: 20:00

Estadio: Gran Parque Central

Árbitro: Eduardo Varela

Asistentes: Federico Piccardo y Amador de Prado

Cuarto árbitro: Santiago Motta

Los equipos que están clasificados a octavos de final de Copa AUF Uruguay 2026:

En el marco de la ruta profesional se disputaron cuatro llaves de la Fase 2 que decretaron los cuatro primeros clasificados a los octavos de final. Wanderers fue uno de ellos que ingresó en los 16 mejores de la competencia al vencer a Cerrito por penales tras el 2-2 en el partido de ida.

Además, también se clasificó Juventud de Las Piedras que eliminó a Plaza Colonia jugando como visitante al superarlo por 1-0 en el Parque Prandi y así confirmando los dos primeros equipos profesionales en la siguiente instancia.

En la pasada jornada también logró la clasificación Boston River que eliminó por penales a River Plate, mientras que a segunda hora el que consiguió su cupo en la próxima instancia fue Deportivo Maldonado al dejar por el camino a Albion al que venció por 4-1.

Por otra parte, se conocen siete de los ocho clasificados de la ruta amateur que cuenta con equipos de la "C", de la "D" y de OFI. Nacional de Florida, Lito, Ferro Carril de Salto, Wanderers de Durazno, San Carlos, Gladiador de Salto y Libertad de San Carlos ya avanzaron y solo resta conocer el ganador del cruce entre Porongos de Flores y Deportivo Italiano, a jugarse el próximo 21 de octubre.

Los restantes partidos de la ruta profesional se jugarán el 21 de octubre cuando se midan Liverpool y Cerro Largo (Parque Viera) y el 27 de octubre con Peñarol ante Montevideo City Torque (Campeón del Siglo).

Cabe recordar que en los octavos de final se medirán los ocho mejores de la ruta profesional y los ocho mejores de la ruta amateur para iniciar de esta manera una fase eliminatoria que derivará en los cuartos de final, semifinal y la gran final de la quinta edición del certamen.