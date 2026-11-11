Segunda División Profesional: se decretó el descenso de Cerrito a la Primera Divisional C

Cerrito jugará la próxima temporada en la Primera Divisional C. El auriverde perdió la categoría este miércoles, luego de que La Luz y Miramar Misiones consiguieran victorias fundamentales en la última fecha de la Segunda División Profesional y aseguraran su permanencia. De esta manera, el equipo del Parque Maracaná acompañará a Uruguay Montevideo, que ya había descendido, rumbo al fútbol amateur.

La definición tuvo dos encuentros que se disputaron en simultáneo y que terminaron siendo determinantes. En el Complejo Rentistas, La Luz derrotó 1-0 a Fénix con un gol de Facundo Sosa en el comienzo del partido. El equipo de Aires Puros cumplió con su objetivo y consiguió los puntos que necesitaba para mantenerse en la categoría.

En el norte del país, Miramar Misiones protagonizó una remontada que también tuvo consecuencias directas para Cerrito. Tacuarembó se había puesto en ventaja con un tanto de Esteban de Lima sobre el cierre del primer tiempo, pero el Cebrita reaccionó en el complemento. Bruno Abatte, de penal, y Gerónimo Plada dieron vuelta el resultado, mientras que Nicolás Latorre convirtió el tercero sobre la hora para sellar el 3-1 definitivo.

Con esos dos resultados, Cerrito quedó condenado al descenso, incluso antes de disputar su encuentro frente a Colón, que jugará este jueves en el Parque Maracaná. El auriverde necesitaba que sus rivales directos no sumaran para conservar alguna posibilidad de salvarse, pero ambos ganaron y aseguraron la permanencia.

De pelear por los playoff del ascenso al amateurismo:

La temporada en la Segunda División Profesional fue muy cambiante dentro y fuera de la cancha. Hace algunas semanas, el Consejo de Liga Profesional terminó votando para mantener los dos descensos en lugar de solo uno y que el penúltimo equipo jugara un repechaje con otro de la Primera Divisional C. Eso terminó condenando a Cerrito, que esta temporada estaba cerca de las posiciones de Playoff (séptimo), pero arrastraba un mal promedio de la temporada anterior.

El equipo de Parque Maracaná comenzó muy bien la temporada al mando de Damián Enríquez y contando con Jonathan Isasmendi como figura, pero llamativamente el entrenador fue cesado aunque estaba segundo en la tabla de la temporada regular. Luego Pablo de Ambrosio tuvo su ciclo, regresó Enríquez por algunos partidos y actualmente el entrenador es Sebastián Denegri.

Este jueves Cerrito se despedirá de la Segunda División Profesional en el Parque Maracaná recibiendo a Colón desde las 16:30.

La Luz 1-0 Fénix

Estadio: Complejo Rentistas

Árbitros: Leandro Lasso, Sebastian Silvera, Carlos Roca, Kevin Fontes

VAR: Yimmi Alvarez

AVAR: Alberto Piriz

Publico: 200 espectadores

La Luz: Juan Moreno, Gabriel de León, German Gabriel, Tadeo Aguiar, Jonathan Baeza, Pablo Porcile(63' Rodrigo Izquierdo)Joaquín Gottesman(82' Luca Barreto) Mateo Fontaine, Lucas Suárez(78' Francisco Martirena)Facundo Sosa(78' Alejandro Elduayen)Maximiliano Britos (63' Nawel Cayetano)

DT: Rubén Silva

Fenix: Ernesto Hernández, Esteban González, Nicholas Negro(65' Nicolás Fuentes) Fabian Piriz, Guido Segalerba, Thiago Reina, Angel Rodríguez, Luca Babino(76' Sebastián Ribas), Lucas Goverbille(45' Bryan Olivera)Valentín Luciani(83' Diego Rosa), Nahuel de Armas (65' Alexander Cardozo)

DT: Gonzalo Viña

Goles: 2' Facundo Sosa ( La Luz)

Figura del partido: Juan Moreno (La Luz)

Tacuarembó 1-3 Miramar Misiones

Estadio: Goyenola

Árbitros: Eduardo Varela, Sebastián Schroeder, Agustín de Armas

Público: 300 espectadores

Tacuarembó: Andrés Samurio, Lucas López, Álvaro San Emeterio, Martín Marta , Esteban de Lima, Anderson Brum, Sebastián Piriz, Enzo Acosta (67' Pablo López) , Manuel Monzeglio (67' Tizian Varela) , Lucas Da Silva (69' Ian López) , Miguel Magallanes (54' Nicolás González) .

DT: Nelson Olveira

Miramar Misiones: Marcos Ferreira, Mateo Arguello, Enzo Siri, Alex De Freitas, Bruno Serrón, Maximiliano Caetano (45' Federico Acosta) , Nicolás Latorre, Ignacio Panzariello (45' Geronimo Plada) , Oscar Díaz (45' Lucas Peña) , Bruno Abbate (90+9' Lucas Berrueta), Alexander González (92' Denis Olivera)

DT: Martín Siri

Goles: 45+1' Esteban de Lima (TFC)

60' Bruno Abbate - p-, 62' Geronimo Plada, 90+8' Nicolás Latorre (MIR)

Expulsiones: 80' Martín Marta, 80' Andrés Samurio (TFC)

80' Enzo Siri, Oscar Díaz (MIR)

Figura del partido: Geronimo Plada (MM)