Pablo García sobre el título en la B y el ascenso de Plaza Colonia: "La unión del grupo fue fundamental"

El viernes, en medio de la llegada del papa León XIV, Plaza Colonia recibió una información que le dio felicidad: se ratificó el fallo por el partido ante Oriental y por eso le dieron los tres puntos con los que se coronó campeón de la Segunda División Profesional. “Estábamos con mucha incertidumbre”, le reconoció Pablo García a Ovación.

El elenco de La Paz se impuso 2-0 sobre el Pata Blanca el pasado 30 de agosto. Sin embargo, el equipo de Colonia hizo una denuncia porque su rival había utilizado seis extranjeros de forma simultánea, superando el límite permitido de cinco por reglamento. A pesar de esto, Oriental apeló la decisión.

La Comisión de Apelaciones de la AUF ratificó la sanción por lo que Oriental de La Paz perdió los tres puntos y se los dieron a Plaza con los que se aseguró la primera posición de la Tabla Anual a una fecha del final.

García reconoció que estuvieron atentos a todo lo que ocurría porque de no haber conseguido los puntos, tenían que “jugar una final el jueves” contra Rentistas en el Prandi (16:30).

El aspecto clave del Plaza Colonia campeón

García destacó un ítem fundamental en el conjunto que dirige Juan Ignacio Ayaso para conseguir el título y el ascenso. “La unión que tuvo el grupo, ya que nos trazamos desde el primer momento en enero el ir por el campeonato para luego ascender. Por suerte lo pudimos conseguir”, contó.

Ese objetivo se cimentó en lo siguiente: “Creemos que somos un equipo grande para la categoría, que supo ganar también algún torneo de Primera División y no había otra opción que no fuera la de ser campeón”.

Los propietarios de la SAD Pata Blanca, Roberto “Chiqui” García y Carlos Manta, les señalaron la necesidad de ascender. “Fue fundamental para las juveniles, para nosotros, para todo el club. Los dueños —Chiqui y Carlos— nos dijeron que este año era el más importante, que teníamos que ascender y conseguimos el objetivo”, sostuvo.

Su buen rendimiento

Tras un segundo semestre del 2025 donde tan solo disputó tres partidos en San Martín de San Juan en la Primera División del fútbol argentino, Pablo García volvió a Plaza Colonia a principio de este año con la premisa de encontrar su mejor juego.

Consiguió continuidad y buenos rendimientos. Jugó un total de 30 encuentros en la B, logró marcar cinco goles y aportó cinco asistencias. “La verdad que me siento bien, me siento cómodo”, señaló el exjugador de Nacional y River Plate.

García mencionó lo clave que fue el entrenador argentino Ayaso. “Cuando llegué me dijo que iba a ser importante, que tenía que ser el jugador que era antes, ya que fui a Argentina y regresé con poca continuidad. En ese sentido, volví para sumar, ganar minutos y poner a Plaza Colonia donde se merece estar que es en Primera”.

Pablo García tiene contrato con el Pata Blanca hasta diciembre y sobre su futuro dijo: “Depende de lo que hable con mi representante para ver qué se viene”.