La B vivo: Rentistas está consiguiendo el segundo ascenso; Colón gana y Atenas iguala frente a Oriental

Se define el segundo ascenso en la Segunda División Profesional de la temporada 2026. Son tres partidos en los que está en juego ese segundo puesto de la Tabla Anual para acceder de forma directa al círculo de privilegio. Los equipos implicados son: Rentistas, Atenas y Colón.

El Bicho Colorado visita a Plaza Colonia, el conjunto de San Carlos recibe a Oriental de la Paz y el tricolor de Brazo Oriental va al Parque Maracaná para medirse con el auriverde, que en la jornada de este miércoles descendió a la Primera División Amateur.

Cabe destacar que el elenco que dirige el argentino Omar Asad se ubica en la segunda posición de la tabla anual con 49 puntos, por lo que si gana en Colonia se quedará con el segundo ascenso a la Liga AUF Uruguaya 2027. En tanto que Atenas y Colón lo persiguen a tan solo un punto y deberán esperar que el Bicho Colorado no sume de a tres unidades en el Parque Prandi.

Segundos tiempos

Primeros tiempos

Al cabo de los primeros 45 minutos en los tres escenarios, Rentistas está consiguiendo el gran objetivo de quedarse con el segundo puesto de la Tabla Anual y, por ende, el ascenso a la Primera División. El único gol de la primera parte en el Parque Prandi lo marcó Franco Cabrera en el minuto 20.

Asimismo, el Pata Blanca —que la semana pasada se coronó campeón de la Segunda División tras el fallo del partido ante Oriental que le terminó dando los tres puntos— juega con diez futbolistas a raíz de la roja que vio el defensor Máximo Lorenzi.

Colón, por su parte, está cumpliendo con su parte: derrota 1-0 a Cerrito en el Parque Maracaná. El tanto del tricolor del Brazo Oriental lo hizo Leandro Méndez en el minuto tres frente a un auriverde que ya sabe que la próxima temporada jugará en la Primera División Amateur, mejor conocida como la C, tras las victorias de Miramar Misiones ante Tacuarembó por 3-1 y la de La Luz ante Fénix por 1-0.

El otro equipo que pelea por ese segundo ascenso es Atenas de San Carlos, pero no está haciendo los deberes porque iguala sin goles frente a Oriental de La Paz.