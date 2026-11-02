Camión impactó contra tres casas en Flor de Maroñas: vecinos denuncian que los muros "quedaron destrozados"

Un camión que realizaba tareas de recolección de residuos chocó este lunes por la mañana en el barrio Flor de Maroñas, según informó Telemundo (Canal 12) y confirmó El País con fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo. El incidente tuvo lugar entre las calles Alfonso Lamas y Camino Maldonado,

El vehículo impactó, por razones que se investigan, contra tres viviendas y un auto estacionado. "Los muros quedaron destrozados. Yo hablo por los vecinos de las tres casas; queremos una solución. La Policía tomó los datos y se fue, fue a la hora que salimos a trabajar. Las tres familias tienen niños y los muros son nuestra seguridad", afirmó un vecino en diálogo con Telemundo (Canal 12).

De acuerdo a la información policial el camión pertenece a una empresa tercerizada que presta servicios para la Intendencia de Montevideo. El conductor declaró a los agentes que iba manejando por Alfonso Lamas cuando le fallaron los frenos y decidió maniobrar hacia la vereda para evitar el choque con otro vehículo.

El trabajador presentó licencia de conducir vigente y no se registraron personas lesionadas. El caso está siendo investigado para determinar las causas detrás del accidente.