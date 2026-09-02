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El País Información Policiales

Dos hermanas de 14 y 16 años fueron heridas de bala en Flor de Maroñas por atacantes que circulaban en moto

Una de ellas recibió un disparo en la pierna derecha, con orificio de salida, y la otra sufrió una herida parcial en un dedo de su mano derecha.

El País
El País
02/09/2026, 17:55
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Móvil policial, patrullero
Patrullero policial.
Foto Archivo El País.

Durante la noche de este martes, dos hermanas adolescentes de 14 y 16 años fueron heridas de bala en el barrio Flor de Maroñas, informó Telenoche (Canal 4) y confirmó El País con fuentes policiales.

Según relataron las víctimas, estaban fuera de su casa en la calle Maestra Juana Manso cuando dos hombres en moto pasaron efectuando varios disparos de arma de fuego.

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Tras un llamado al 911, ambas menores fueron trasladadas a la Policlínica de Malinas y asistidas por los equipos médicos.

Se encuentran fuera de peligro, informaron. Una de ellas recibió un disparo en la pierna derecha, con orificio de salida, y la otra sufrió una herida parcial en un dedo de su mano derecha.

La Policía Científica halló tres casquillos de bala en la escena. Continúan las actuaciones para identificar a los responsables.

Policía femenina mujer manos de espalda en escena crimen
Policía.
Estefanía Leal/El País
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