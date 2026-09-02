Hombre que se subió una antena para reclamar ver a sus hijos fue "muy violento" hacia ellos, dice el INAU

Este miércoles un hombre trepó hasta la cima de una antena de telefonía en el barrio Piedras Blancas y reclamó ver a sus hijos al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

Sobre las 9:30 horas de la mañana, varios servicios de emergencia llegaron a la intersección Don Pedro de Mendoza y Capitán Tula para atender la situación, informó Telenoche (Canal 4) y confirmó El País con fuentes de Bomberos.

Durante unas tres horas, el hombre se negó a descender a pesar del fuerte viento y calambres en sus piernas. Finalmente un negociador de la Guardia Republicana logró convencerlo de bajar “de forma segura” y sin lesiones.

En un video que grabó para redes sociales aún subido a la antena, expresó que “nuevamente” estaba “peleando” por sus hijos, porque el INAU le hacía “la guerra”.

Procedimiento para bajar al hombre que se manifestó por sus hijos en una antena de Piedras Blancas. Imagen: Telenoche

“Muy violento” con los hijos

Fuentes del INAU explicaron a El País que el hombre tiene una medida judicial de prohibición de acercamiento a sus hijos.

Detallaron que en un momento se trató con la Justicia la posibilidad de encuentros monitoreados. Sin embargo, en esas ocasiones el hombre se mostró “muy violento” con ellos, y los menores piden no verlo más.

A su vez, ya habría amenazado anteriormente con quitarse la vida si se le continuaba impidiendo el contacto. En ese sentido, desde el INAU indicaron que priorizan la protección de los niños y que se busca evitar que puedan entender que serían responsables en caso de que su padre se lastime.