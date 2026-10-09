Ciudadano nigeriano fue baleado en Flor de Maroñas: denuncian que le exigían dinero por una casa que compró

Un ciudadano nigeriano de 39 años resultó herido de bala en un brazo en el marco de un ataque ocurrido en un pasaje cercano a Puntas de Soto y Veracierto, en Flor de Maroñas.

Según explicó a Telenoche (Canal 4) un amigo de la víctima, ambos compraron una vivienda en ese lugar por $ 500.000 hace un mes y medio. Hace un par de semanas, personas desconocidas comenzaron a llegar a la casa a exigirles más dinero por la propiedad y les apedrearon la finca en reiteradas oportunidades.

Este viernes por la tarde volvieron a arrojar piedras sobre el techo, a lo que los amigos salieron a ver qué ocurría. Ya afuera se encontraron con los atacantes, y uno de ellos fue a buscar a un tercero, que regresó con un arma y abrió fuego sobre el pasillo. Uno de los ocho proyectiles alcanzó a la víctima.

El amigo del herido dijo al mencionado noticiero que compraron la casa hace un mes y medio, y que ahora les dicen "que tienen que pagar plata extra”. "Compramos acá con papel y ya pagamos. Nos dijeron que no, que quienes vendieron la casa estaban alquilando", aseguró.

"Vino un chico con la cara tapada y con un arma. Tiraron hacia adentro e hirieron a mi amigo, tenía mucha sangre en el brazo. Compramos acá, estoy en Uruguay hace casi 18 años, mi amigo hace 17. Es la primera vez que nos pasa algo así. Viví como 10 años en Ciudad Vieja", comentó.