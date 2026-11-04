"Estás pasando vergüenza": tenso cruce entre bancada del FA y Adrián Juri durante la interpelación a Castillo

Un tenso momento se vivió este miércoles durante la interpelación en la Cámara de Representantes al ministro de Trabajo Juan Castillo, que fue convocado para dar explicaciones sobre los planes de su cartera para generar empleo y cuál fue el costo final del conflicto en el Puerto de Montevideo.

El diputado colorado Adrián Juri, miembro interpelante, mencionó en un momento de la sesión que los reiterados paros del sindicato del puerto están vinculados a las “convicciones ideológicas” del ministro, exsecretario general del Partido Comunista (PCU).

Sobre las 17:00 de la tarde, el diputado comunista Bruno Giometti le respondió que su bancada está “muy orgullosa” de tener un ministro frenteamplista y comunista como Castillo. “Nos tiene sin cuidado que el interpelante nos diga que tenemos derecho o no a tener determinada ideología”, expresó.

Diputado frenteamplista Bruno Giometti durante interpelación a Juan Castillo. Imagen: Parlamento

Y añadió, desatando la polémica: “En este país solamente los golpes de Estado y las dictaduras trataron de sacarnos el derecho de poder ser comunista y nosotros estuvimos enfrente y combatimos a la dictadura iniciada en el año 1933 por (Gabriel) Terra y también en 1973 por (Juan María) Bordaberry”.

Juri no pasó por alto ese último comentario: “No entremos en el barro, porque empezamos a sacar cosas y no está bueno. Si hablamos de la dictadura y de los comunistas tenemos que hablar de los que apoyaron los comunicados. Y no está bueno que hablemos de que el ministro entró en plena dictadura con un concurso en el puerto y tenía la calidad A porque era amigo de los comandantes y de los militares”.

Diputado colorado Adrián Juri durante la interpelación a Juan Castillo. Foto: Ignacio Sánchez/El País

Inmediatamente la sesión adquirió su momento más tenso y el Frente Amplio pidió cuarto intermedio. En ese intervalo, según pudo presenciar El País, el diputado del Movimiento de Participación Popular Sebastián Valdomir se acercó a Juri y le dijo: “Estás pasando vergüenza”.

Se dio una breve discusión entre ambos en tono elevado, pero no agresivo. “Se picó”, expresó el diputado de Identidad Soberana Gustavo Salle al volver a entrar a sala, mientras duraba el cuarto intermedio que fue pedido por el oficialismo para calmar los ánimos.