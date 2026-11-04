"Estoy para dar la cara": Lazo se reunió con familiares de los militares fallecidos en Fray Bentos

La ministra de Defensa Sandra Lazo, y el jefe del Ejército Mario Stevenazzi viajaron este miércoles al interior del país para reunirse con familiares de los militares fallecidos en la tragedia de Fray Bentos (Río Negro) durante un ejercicio de buzo táctico el pasado jueves.

Aunque las visitas trataron de manejarse con reserva por tratarse de un “gesto personal y humano” de ambos jerarcas hacia las familias afectadas, el hecho trascendió en medios locales, señalaron fuentes de la cartera a El País.

El primer intercambio fue en el batallón de Infantería Mecanizado Nº 9 de Fray Bentos, y en la tarde de este miércoles ambos jerarcas viajan hacia Sarandí del Yi (Durazno) para encontrarse con la familia del cabo Leandro Gómez.

Informe de urgencia

La cartera había comunicado este martes que recibió el informe de urgencia ordenado por Stevenazzi, -caratulada por el momento como "siniestro marítimo”- que servirá a su vez de insumo para otra investigación administrativa dentro de Defensa. Además, hay una investigación judicial que tramita Fiscalía.

“Acá lo importante es cuidar a las familias y decirles en qué momento de las investigaciones estamos. Eso vinimos a hacer (...) la familia es la primera que va a tener esa información, pero la investigación no ha concluido. Hay plazos, que son plazos legales, que tenemos que cumplir, dijo Lazo en rueda de prensa tras la reunión en Fray Bentos.

Críticas de madre de uno de los militares fallecidos

Este martes, la madre de Juan Rocha -una de las víctimas del episodio- reclamó entrevistada por Telemundo (Teledoce) que no fue notificada sobre la muerte de su hijo y que se enteró del hecho a través de la televisión.

Verónica Rocha, madre de Juan Rocha. Foto: captura Telemindo (Teledoce).

Consultada por estas manifestaciones públicas de familiares, Lazo indicó que las preguntas sobre lo sucedido son “legítimas” y que guarda “el mayor de los respetos”, porque además de ministra es “madre”.

“Obviamente que hay respuestas que no las tenemos aún, pero sí a comprometer la transparencia, la rigurosidad con que se llevan adelante las investigaciones. Por eso no podemos dar información a la ligera en un caso tan serio (...) Yo acá estoy para dar la cara y dar respuestas las posibles a la familia”, concluyó la ministra.