Madre de soldado que murió en Fray Bentos cuestionó que se enteró "por televisión" que buscaban a su hijo

La madre de uno de los soldados que murió en el ejercicio de buzo táctico que tuvo lugar durante la noche del pasado jueves en Fray Bentos, Río Negro, reclamó que no fue notificada sobre la muerte de su hijo y que se enteró del hecho a través de la televisión. La mujer es Verónica Rocha, madre de Juan Rocha, efectivo que pertenecía al Batallón de Infantería Mecanizado N°2.

Entrevistada por Telemundo (Teledoce) la mujer señaló que el viernes -día en el que la tragedia se dio a conocer- se levantó por la mañana para ir a trabajar cuando al prender la televisión, se enteró de la noticia. Relató que tras esto, se contactó con su hija para saber dónde es que se encontraba Juan, a lo que le respondió que estaba en Fray Bentos.

Señaló que posteriormente, envió un mensaje a su hijo y tras no obtener respuesta, se trasladó hacia su trabajo. Ya en ese lugar, Verónica detalló que dos militares acudieron a ella presencialmente y le notificaron que su hijo aún no había sido hallado.

"Cuando llego allá [a Fray Bentos] que fui para ayudar a buscar a mi hijo, en el camino lo encuentro en una morgue. ¿Dónde está la llamada para avisarme de la muerte de mi hijo? Porque yo me enteré por la televisión, a mi no me llamó ningún general, policía o Prefectura, nadie", reclamó.

Añadió que le otorgaron un bolso que tenía la ropa de su hijo, pero que su uniforme no se encontraba entre las pertenencias. "Yo quiero el uniforme de él, lo amaba, ¿Por qué no me lo dieron? Es lo único que quiero, para tenerlo de recuerdo", añadió.

Sobre Rocha, Verónica reveló que tenía 24 años y dos hijos. "Era buenísimo, un pan de Dios", sostuvo.

El citado medio reportó que luego de la entrevista, autoridades del Ministerio de Defensa se contactaron con ella y coordinaron una reunión para este próximo jueves.

La madre de Juan Rocha, el militar fallecido en Fray Bentos, contó a Telemundo que se enteró por televisión de que buscaban a su hijo La familia de uno de los tres militares que murieron durante un ejercicio de buzo táctico en el río Uruguay, asegura que nadie les comunicó que el joven estaba desaparecido y que se había iniciado su búsqueda. En diálogo con Telemundo, su madre relató cómo se enteró de lo que estaba ocurriendo y recordó la vida de su hijo, de 24 años. Rocha había ingresado al Ejército hacía seis años para cumplir uno de sus mayores sueños: convertirse en militar. Los detalles con @victoria_sosar — Telemundo (@TelemundoUY) November 3, 2026

Ministerio de Defensa recibió "información de urgencia" sobre muertes en Fray Bentos

El Ministerio de Defensa Nacional informó este martes que recibió la información de urgencia sobre los hechos ocurridos en la noche del 29 de octubre en Fray Bentos, Río Negro, que terminaron con la muerte de tres efectivos militares y el traslado de un cuarto al Hospital Central de las Fuerzas Armadas.

Según un comunicado difundido este martes, el documento fue recibido tal como estaba previsto y contiene elementos técnicos que "servirán de insumo para la investigación administrativa" que llevará adelante la cartera, de acuerdo con los plazos establecidos por la normativa.

Mario Stevenazzi y Sandra Lazo. Foto: Ignacio Sánchez.

El ministerio señaló que, por el momento, el contenido del informe permanecerá bajo reserva. La decisión, explicó, busca preservar el secreto de las actuaciones de la investigación administrativa, de acuerdo con las disposiciones vigentes, así como mantener el debido cuidado y respeto ante la "dolorosa circunstancia".

En paralelo, la Fiscalía General de la Nación lleva adelante una investigación para esclarecer lo sucedido. Defensa aseguró que brindará al organismo toda la colaboración que requiera.