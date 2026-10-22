El marinero que ganó "Got Talent Uruguay" cantará en la vigilia al papa León XIV en el estadio Centenario

La visita del papa León XIV a Uruguay ya está confirmada. Y además de una intensa agenda de actividades, habrá un momento musical con participación de un conocido artista uruguayo.

Se trata del cantante lírico Diego Coronel, quien trabajaba como marinero antes de saltar a la fama como ganador de la primera edición del reality Got Talent Uruguay.

Coronel interpretará el "Salve Regina" durante el cierre de la vigilia de oración que se realizará el sábado 7 de noviembre en el Estadio Centenario, en el marco de la visita del pontífice al país.

Coronel estará acompañado por un coro de 70 personas y su actuación coincidirá con el momento en que el papa le cante a la Virgen. Según contó el artista a El País, la posibilidad de ser parte de la llegada del santo padre surgió a partir de una charla con el padre Gordo Verde, y se fue concretando a medida que avanzaron las reuniones de organización de la actividad.

La vigilia comenzará a las 19.00 y será una de las principales instancias de encuentro con León XIV durante su estadía en Uruguay. La visita del pontífice fue confirmada este jueves por la Iglesia Católica, que anunció que se mantiene el itinerario previsto para los días 6, 7 y 8 de noviembre, con actividades en Montevideo, Florida y Paysandú.

Diego Coronel le canta al papa León XIV en Uruguay. Foto: Gentileza.

El obispo de Maldonado, Milton Tróccoli, destacó la convocatoria prevista para la vigilia del Centenario, además de la misa que se celebrará el sábado 7 a las 10.00 en el parque París-Londres, en Paysandú, y la Fiesta de la Virgen de los Treinta y Tres, programada para el domingo 8 en Florida. Las entradas para las actividades serán gratuitas, aunque será necesario realizar una inscripción previa.

La participación en la vigilia se suma a una proyección que tiene Coronel tanto dentro como fuera de Uruguay. En años anteriores, el cantante representó al país en Colombia, Brasil y Estados Unidos. También es conocido por participar en decenas de bodas en distintos puntos del país.

Además, Coronel tiene otra presentación prevista para noviembre: el 20 de ese mes cantará en la primera edición de los premios Martín Fierro Uruguay.