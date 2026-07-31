El cantante Diego Coronel llega al Teatro Macció de San José con una velada imperdible

El emblemático Teatro Macció de San José se viste de gala para recibir a una de las grandes voces de la música nacional. Este sábado 1° de agosto a las 20:30 horas, Diego Coronel se presentará en el histórico escenario maragato con un espectáculo especialmente preparado para recorrer las composiciones más emotivas de su repertorio, combinando la fuerza del canto lírico con la calidez de los grandes clásicos populares.

La velada promete ser un viaje musical de primer nivel donde el tenor desplegará toda su versatilidad vocal e interpretación escénica de la mano de un repertorio que incluye baladas, tangos y ópera. Las entradas para la función se encuentran disponibles en la red de pagos Abitab, en las plataformas Redtickets y Tickantel y en la boletería del propio teatro.

El artista oriundo de Melo (Cerro Largo) saltó al reconocimiento masivo en diciembre de 2020, cuando se consagró como el primer e histórico ganador de la primera edición uruguaya de Got Talent. Desde aquel debut televisivo en la pantalla de Canal 10, donde cautivó de forma unánime tanto al jurado como al público a fuerza de potencia vocal e idoneidad técnica, Coronel consolidó una ascendente carrera en la escena artística local.

A lo largo de estos años, el tenor ha sabido afianzar su propio camino musical llevando su propuesta a los principales escenarios del país, desde el Auditorio del Sodre y la Sala Zitarrosa hasta destacados festivales del interior. Con una impronta que transita con fluidez entre arias de ópera, tangos, boleros y canciones emblemáticas del cancionero popular, Diego Coronel reafirma en cada presentación su lugar como uno de los intérpretes más destacados de la música lírica actual.

La figura de Coronel tampoco está exenta de polémica. El artista demostró saber usar la voz no solo para cantar sino también para lanzar ácidas críticas y protagonizar filosos cruces en el programa de streaming Sacate la Careta. A su vez, el artista fue señalado en el último evento de los Influencer Awards cuando fue descubierto llevándose dos postres del salón, lo que generó una ola de divertidos comentarios en redes sociales.