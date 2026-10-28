Incidentes en Peñarol-MC Torque: bengalas a la cancha, golpes en la tribuna y cánticos contra Ruglio

El partido entre Peñarol y Montevideo City Torque por la segunda fase de la Copa AUF Uruguay en el Estadio Campeón del Siglo se detuvo a los 15 minutos del segundo tiempo porque cayeron bengalas encendidas al campo de juego, paradójicamente en el área aurinegra y sobre el arco que defendía Sebastián Britos.

La situación responde a un evidente conflicto entre la barra y los dirigentes aurinegros que se originó tras los incidentes en el último partido en este escenario: el clásico frente a Nacional por la cuarta fecha del Clausura, luego del que se registró un importante enfrentamiento entre algunos hinchas ubicados en la Tribuna Cataldi y efectivos de la Policía dispersos en las inmediaciones.

Desde entonces, el club contrató a un nuevo responsable de seguridad (Gustavo de los Santos) y ordenó hacer un informe de seguridad para prevenir situaciones como las del clásico, pero también se le cortaron atribuciones a la barra brava por lo que resta del año, según aseguró públicamente el presidente Ignacio Ruglio.

Desde entonces, la percusión de la barra no estuvo presente en ninguno de los cuatro partidos que Peñarol jugó con su público.

Y este miércoles en particular, en el partido que fue el regreso de Peñarol al Campeón del Siglo luego de casi dos meses, algunos parciales ubicados en el centro de la Cataldi arrojaron desde el primer tiempo proyectiles hacia el campo de juego.

Bengalas a la cancha, golpes en la tribuna y cánticos contra Ruglio

Cayeron pequeñas botellas de plástico, pero también bengalas encendidas que las prendían en la tribuna y cuando estaban por apagarse las arrojaban hacia la cancha. Ocurrió en el primer tiempo y también en el segundo, cuando incluso el área era la de Peñarol.

A los pocos minutos de que Montevideo City Torque hiciera el primer gol, de penal, cayeron tres bengalas encendidas a la misma vez y se generó una importante humareda en las narices del arquero Britos. Fue entonces cuando el árbitro Bruno Sacarelo decidió detener el partido y así permaneció durante cinco minutos.

En ese momento —y dado que Peñarol viene cumpliendo una grave sanción que le prohibió a los hinchas ir a su estadio e incluso al equipo le quitaron un punto en todas las tablas— otros hinchas de Peñarol reprobaron la actitud de los que estaban en el centro de la Cataldi y se registraron enfrentamientos dentro de la tribuna.

Ambiente caldeado en el Campeón del Siglo, consecuencias de un conflicto evidente entre la barra y los dirigentes.



Muchos hinchas reprobaron las bengalas con silbidos y cánticos, y hubo enfrentamientos dentro de la Cataldi.



Futbolísticamente, Peñarol es una lágrima.@ovacionuy pic.twitter.com/rRPF6wNSfu — Santiago Vanoli (@santiagovanoli) October 28, 2026

En medio de los disturbios, los hinchas ubicados en las tribunas Damiani, Henderson y algunos de la propia Cataldi les cantaron a sus pares: "Que se vayan todos, que no quede ni uno solo".

Luego empezaron los cánticos contra los dirigentes, enmarcado en una crisis deportiva que parece no tener fin y la campaña electoral que se entrelaza: "El Manya va a salir campeón el día que se vayan todos los hijos de p... de la comisión" y "Dirigentes la c... de su madre, a ver si se dan cuenta que no los quiere nadie".

También se escuchó un cántico directo en contra del presidente: "Andate Ruglio la p... que te parió".

El director técnico Diego Aguirre también fue muy cuestionado durante los 90 minutos del partido por los hinchas ubicados en la Henderson, a la espalda del entrenador aurinegro.

