Peñarol cobra medio millón de euros por una cláusula en la venta de Juan Rodríguez al Cagliari

Juan Rodríguez jugó este miércoles su partido número 25 en la Serie A de Italia con la camiseta del Cagliari (con más de 45 minutos en cancha) y cumplió con una cláusula establecida en la negociación del club italiano con Peñarol cuando lo compraron en setiembre de 2025.

El defensa central uruguayo de 21 años fue vendido por 4.000.000 euros más otro millón extra en variables. Una de ellas asciende a 500.000 mil euros (aproximadamente 580.000 dólares al cambio de hoy) y es justamente la que ya cumplió: jugar 25 partidos de liga durante por lo menos 45 minutos.

Es decir que restan otros 500.000 que Peñarol podría cobrar en caso de cumplirse el siguiente objetivo. Pero además el Carbonero conserva un 20% de plusvalía de una futura venta. Cabe señalar también que Boston River se adjudicó un 20% de los primeros cuatro millones de euros, establecidos cuando el joven zaguero jugó un año a préstamo con la camiseta del Sastre.

Cagliari perdió este miércoles 4-2 frente a la Roma y Rodríguez fue titular como stopper izquierdo en una línea de tres defensores. Jugó todo el partido y fue amonestado en los descuentos (90+4').

Su equipo va novena en la tabla de posiciones de la Serie A italiana tras las primeras nueve fechas, con 13 puntos. La Lazio lidera con 25 unidades, pero un partido más que el Inter de Milán que tiene 22 y lo puede alcanzar en esta fecha.

Juan Rodríguez en un entrenamiento con Peñarol. Foto: @OficialCAP.

Leo Fernández viaja a España por el alta médica

Cuando Peñarol encara la recta final de la temporada, como líder de la Tabla Anual de la Liga AUF Uruguaya pero sumido en una crisis deportiva hace cinco partidos y ya sin margen de error para clasificar a las finales, Leonardo Fernández comienza la etapa final de su recuperación, luego de haberse roto el ligamento cruzado anterior de su rodilla en abril de este año.

Leo Fernández haciendo el calentamiento con Peñarol previo al cruce ante Albion. Foto: Leonardo Mainé.

El número 10 de Peñarol viaja esta semana hacia España para visitar de nuevo la Clínica Olympia de Madrid, donde lo atenderá otra ver el prestigioso traumatólogo Manuel Leyes, quien lo intervino quirúrgicamente hace exactamente seis meses.

Según confirmó el dirigente Marcelo Solomita, el futbolista va en busca de recibir el alta médica luego de transitar ya un tiempo considerable de recuperación. Cabe recordar que la intervención consistió en una técnica quirúrgica avanzada para unir dos huesos de la rodilla y acelerar su solidificación y cicatrización.

No obstante, cabe señalara que conseguir el alta médica no significa que esté en condiciones de volver a jugar un partido oficial. Para eso requiere el alta deportiva, es decir volver a ponerse a punto físicamente, y el alta futbolística, trabajar con normalidad y a la par de sus compañeros en ejercicios con enfrentamiento real.

