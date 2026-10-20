En Paysandú empiezan a montar el techo del escenario donde se hará la misa papal del 7 de noviembre

El Papa León XIV sigue su recuperación posoperatoria en el Palacio Apostólico Vaticano y este miércoles por la mañana celebrará la audiencia general, informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede. En Uruguay la iglesia local sigue trabajando sin cambios en la preparación de la llegada del pontífice que está prevista para el próximo 6 de noviembre por la tarde. “Siempre fue la hipótesis en base a la que trabajamos y cada vez parece ser la que finalmente se concretará”, dijo a El País una fuente que participa de la organización.

De hecho, este martes comenzará a desplegarse el techo del escenario que se instalará en el parque “París-Londres” de la ciudad de Paysandú donde está previsto que León XIV celebre una misa en la mañana del sábado 7 de noviembre. Ya se definió que el escenario de la celebración de ese día por la noche en el Estadio Centenario de Montevideo se montará delante de la Tribuna América. Se han inscripto 3.500 voluntarios para colaborar en la visita.

Las fuentes señalaron que se volvió a vender la rifa “Una gran alegría” con la que se espera obtener alrededor de US$1,6 millones para financiar la visita —cuyo costo global será de alrededor de US$2,7 millones— la cual se había suspendido. El papa participará de tres grandes eventos, cada uno de los cuales tiene un costo de unos US$ 700.000. Se podrá acceder a las entradas, que son gratuitas, a partir del próximo 23 de octubre.

León fue operado de un adenocarcinoma de pulmón el pasado 13 de octubre. Dado de alta del Policlínico Gemelli de Roma este sábado, tras cinco días de hospitalización después de la operación, León rezó el Ángelus de este pasado domingo, desde la ventana del Palacio Apostólico y saludó a unas 15.000 personas que se habían congregado en la Plaza de San Pedro para saludarlo.

Para este miércoles está confirmada la denominada “audiencia general” que se realizará en la plaza de San Pedro aunque no está claro si el pontífice usará el papamóvil para desplazarse entre la multitud como es habitual.

León XIV es papa desde mayo de 2025 cuando se transformó en el sucesor del papa Francisco,el argentino Jorge Bergoglio.

