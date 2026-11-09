Gobierno destacó sintonía en temas con el Vaticano y la voluntad de ambos de "dar una mano" para resolver conflictos

En su inédita visita por Uruguay el papa León XIV dejó mensajes para diferentes públicos y que seguramente seguirán decantando con el paso de los días. Una agenda planificada para que la voz de la Iglesia fuera marcando en cada una de sus actividades una reflexión sobre un tema particular.

Al llegar, en la Plaza Independencia, reivindicó a la familia, el bien común y el trabajo —"en función del hombre y no el hombre en función del trabajo"— así como su fuerte referencia a quien "todavía no ha nacido" como alguien que "pertenece ya a la familia humana". Aludió a la eutanasia y a "la dolorosa realidad del suicidio".

Tanto allí como el sábado en Casavalle, con su voz calma y pausada, dio lineamientos claros a los gobernantes, los uruguayos y los de todo el mundo. Repensando en su reciente intervención por un cáncer en un pulmón, llamó a que la salud sea algo de alcance para todos.

Y luego de escuchar duros testimonios de vecinos de Casavalle y Marconi dejó dos frases contundentes: “No podemos pasar de largo cuando sabemos que hay niños en Uruguay que no van a la escuela por miedo a no volver" y “Un hijo de este país, tan rico en recursos, no debería irse a dormir sin comer, ni debería renunciar a recibir una educación y un futuro dignos debido a la inseguridad que reina en las calles”.

La salud, la inseguridad, la infancia. Todos temas que, según indicaron a El País integrantes del Poder Ejecutivo, son preocupaciones en las que coinciden con el mensaje del papa León XIV.

En el Estadio Centenario y en la misa que dio en Florida, en tanto, la prédica del sumo pontífice apuntó a los cristianos con un pedido de salir a defender la fe.

Más allá de las coincidencias discursivas, las autoridades del gobierno dijeron estar "felices" con el resultado de la visita papal y destacaron la gran movilización que se dio entorno a León XIV en los distintos eventos que realizó en el país entre el viernes 6 y el domingo 8, previo a continuar su gira en Argentina y luego Perú.

"Dar una mano"

Hubo una temática en específico que unió a ambos estados y que mostró las mayores coincidencias con líneas de trabajo que, se aseguró, se continuarán: la búsqueda de la paz y el rol que un país como Uruguay puede desempeñar como un espacio de mediación. Los temas que abordó León XIV "nos encuentran en el mismo camino", sostuvo uno de los consultados.

En este sentido, el canciller Mario Lubetkin dijo a El País una vez culminada la visita papal que existe un "diálogo muy intenso" con el Vaticano y que en los intercambios que se dieron en las últimas horas quedó planteado el compromiso de "dar una mano de los dos lados ante el crecimiento de los conflictos a nivel internacional".

Lubetkin participó junto al secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez; los ministros Gonzalo Civila (Desarrollo Social) y José Carlos Mahía (Educación) y el embajador uruguayo en el Vaticano, Juan Raúl Ferreira de un encuentro con representantes de la santa sede el pasado viernes —al mismo tiempo que el papa León XIV se reunía con el presidente Yamandú Orsi.

Allí el llamado a la paz fue un punto en común. “En un mundo tan difícil, tan complejo, donde se están armando muchos de los poderosos y ocasionan guerras, sufrimiento, hambres y miserias, para nosotros para un pequeño país para Uruguay alzar la voz para que exista paz, que existan espacios multilaterales para que nos podamos entender las distintas naciones es clave", dijo Sánchez a la representación del Vaticano.

Luego, el jerarca afirmó que reconoce "en la santa sede y su santidad las expresiones ese esfuerzo por contribuir a la concordia y a que haya dialogo”.

Los informantes consultados por El País coincidieron en que los representantes del Vaticano reconocieron en Uruguay un país de diálogo y que puede ser escenario como "puente" o "facilitador" para ayudar a la resolución de conflictos que se están desarrollando en países fuera de América Latina.

Algo similar a lo que ya ocurre, por ejemplo, con Qatar que está jugando un rol determinante en disminuir las diferencias entre Estados Unidos e Irán. O como el caso de Noruega que ha participado de diálogos en Colombia y Venezuela, en diferentes momentos.

Precisamente, estos dos países —Qatar y Noruega— son dos interlocutores con los que la Cancillería liderada Lubetkin vienen manteniendo un diálogo fluido prácticamente desde que inició el mandato de Orsi para posicionar a Uruguay como un país promotor de la paz y la resolución de conflictos a nivel mundial. A ellos deben sumarse los diálogos con las autoridades de Suiza.

El canciller se reunió —y llegó al país pocas horas antes de que lo hiciera el papa León XIV— con las autoridades noruegas en Oslo y entre los temas que intercambiaron estuvo los procesos de paz, según dijo Lubetkin.

Yamandú Orsi y el papa León XIV en el Aeropuerto de Carrasco. Foto: Captura de YouTube.

Preocupación por colegios católicos

Durante la reunión, los representantes del Vaticano le transmitieron su preocupación por la situación de los colegios católicos, en especial los que se encuentran en el interior del país. La baja en la natalidad y la mayor oferta de tiempo extendido que brindan los centros públicos ha repercutido en que centros educativos católicos chicos terminen fusionándose o directamente cerrando.

Este planteo fue algo que surgió, según indicaron las fuentes, también en los encuentros que el presidente Orsi mantuvo con León XIV en el Vaticano y durante esta visita.

Atendiendo a este planteo fue que la delegación uruguaya también contó con el director de Educación, Gabriel Quirici.

Desde el Poder Ejecutivo se les respondió que mediante la Constitución a dichos colegios se los exonera de impuestos a nivel departamental y nacional, además de contar con una consideración impositiva mejor. Y se les dijo que se podrá trabajar en alternativas contemplando que la Iglesia, en distintos puntos del país, cede predios, por ejemplo, para instalar refugios.