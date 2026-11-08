"Somos un gran país": Orsi agradeció a León XIV por elegir a Uruguay como "puerta de entrada" para su visita
El mandatario manifestó que la llegada del líder de la Iglesia Católica al país fue "una gran fiesta para los uruguayos". El papa ya se encuentra en Argentina para continuar su viaje continental.
El presidente de la República, Yamandú Orsi, destacó la visita del papa León XIV a Uruguay, luego de que el sumo pontífice concluyera este domingo su agenda en el país y continuara su gira sudamericana hacia Argentina. El mandatario agradeció al líder de la Iglesia Católica y a quienes trabajaron en el acontecimiento.
"La visita de León XIV se transformó en una gran fiesta para los uruguayos, en particular para la comunidad católica. Gracias por regalarnos esta distinción de ser la puerta de entrada de la visita del papa a Sudamérica", escribió Orsi en la red social X.
Orsi también agradeció a "quienes trabajaron para que todo transcurriera fluidamente y en armonía". "Somos un gran país", concluyó el jefe de Estado.
La visita de León XIV se transformó en una gran fiesta para los uruguayos, en particular para la comunidad católica. Gracias por regalarnos esta distinción de ser la puerta de entrada de la visita del Papa a Sudamérica. A quienes trabajaron para que todo transcurriera…— Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) November 8, 2026
El telegrama que León XIV envió a Orsi
Minutos después de despedirse de Orsi en el Aeropuerto de Carrasco, el papa León XIV volvió a dirigirse al presidente uruguayo. Ya había partido rumbo a Buenos Aires cuando le envió un telegrama para agradecer el recibimiento que tuvo durante su visita y expresar un deseo para los habitantes del país.
El texto fue publicado en la tarde de este domingo por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, en su boletín oficial sobre la despedida de Uruguay y la llegada del pontífice a Argentina. Está dirigido a "Su Excelencia Yamandú Orsi, presidente de la República Oriental del Uruguay" y firmado "León PP. XIV".
"Al concluir mi viaje apostólico a su país, deseo expresar mi renovada gratitud a Su Excelencia, a las autoridades y al pueblo de Uruguay por la cálida acogida y la generosa hospitalidad que me han brindado durante esta visita", escribió.
Luego agregó: "Con la seguridad de mis continuas oraciones por el bienestar de todos, invoco de todo corazón sobre el pueblo uruguayo la abundancia de las bendiciones de Dios Todopoderoso".
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