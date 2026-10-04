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El País Mundo

Un hombre murió dentro de un centro de votación durante las elecciones presidenciales en Brasil

Debido al incidente, la votación en el colegio electoral tuvo que suspenderse temporalmente hasta que se retirara el cuerpo. Ocurrió en el estado de Pernambuco.

04/10/2026, 18:35
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Hombre murió en centro de votación en Pernambuco
Un hombre murió en un centro de votación en Pernambuco, durante las elecciones presidenciales de Brasil.
Foto: O Globo/GDA.

Un hombre de 68 años falleció tras sentirse indispuesto dentro de un centro de votación en Cupira, en la región de Agreste, Pernambuco, en la mañana del domingo. La víctima fue identificada como José Roberto da Silva. Según el Departamento de Salud del municipio, José Roberto se encontraba en la Escola Estadual Professora Maria de Lourdes Temporal, donde se ubicaba el centro de votación para las elecciones de 2026, cuando se sintió indispuesto.

Se solicitó la presencia de un equipo del Servicio Móvil de Atención de Emergencias (Samu) para prestar asistencia, pero el hombre falleció en el lugar de los hechos.

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Debido al incidente, la votación en el colegio electoral tuvo que suspenderse temporalmente hasta que se retirara el cuerpo. La Policía Militar también fue alertada y acordonó la zona a la espera de la llegada del Instituto de Medicina Legal (IML).

Hasta la última actualización de este informe, no se disponía de información sobre la causa de la muerte. La Policía Civil tampoco había facilitado nuevos detalles sobre el caso.

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro
Lula da Silva y Flávio Bolsonaro
Foto: AFP

Se desarrollan este domingo 4 de noviembre de 2026 las elecciones presidenciales en Brasil, para elegir al mandatario que dirigirá al país por los próximos cuatro años. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva se presenta como candidato a la reelección y las encuestas dan un empate técnico con su principal adversario, el senador Flávio Bolsonaro.

    O Globo/GDA

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