Grupo Cipriani no abrirá el Hotel y Casino San Rafael este verano debido a "problemas" en la ejecución de obras

El Grupo Cipriani, del empresario Giuseppe Cipriani, anunció que no abrirá el hotel y casino San Rafael, ubicado sobre la parada 11 de Punta del Este, durante la próxima temporada de verano tal como estaba previsto en los planes iniciales de la compañía.

Según un comunicado emitido por la empresa, si bien la obra atravesó distintas circunstancias que extendieron los plazos (pandemia, procesos de aprobación, entre otras), esta postergación es consecuencia "de las demoras acumuladas en la ejecución de la obra".

La empresa señaló que se llega a esta circunstancia a pesar de que en las últimas semanas mantuvo un diálogo "permanente" con las autoridades nacionales y departamentales, representantes del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Ramas Afines (SUNCA), trabajadores y demás actores involucrados, para encontrar "alternativas que permitieran recuperar los plazos". "Nos ofrecimos a colaborar activamente con ese objetivo, evaluando todas las opciones posibles, sin que esto fuera posible".

El grupo alertó que este hecho genera una situación "de incertidumbre" y remarcó el impacto que genera, tanto para la empresa como para el destino Punta del Este. "Implica reprogramar reservas ya tomadas, espectáculos contratados, eventos internacionales y compromisos asumidos, además de afectar a cientos de trabajadores, sus familias y a las numerosas empresas que participan directa e indirectamente del proyecto. Asimismo, desde febrero de este año, más de 300 jóvenes se encuentran capacitándose en nuestra academia de hotelería y gastronomía con vistas a incorporarse al proyecto. A estos jóvenes, que son entrenados por especialistas del exterior para trabajar en tareas de hospitalidad, con niveles de excelencia mundial en el sector de extra lujo, se suman otros trabajadores que en paralelo al desarrollo de las obras en el San Rafael y a la academia de formación, organizan la apertura de un proyecto que ocupará más de 1.000 trabajadores entre restaurantes, hotel y casino", indicó.

De todas formas, adelantó que buscará retomar las actividades y trabajar junto a los actores involucrados para lograr la apertura en la temporada 2027-2028, algo que debe ser "impostergable" ya que, hasta que no comience la operativa comercial proyectada, "se generan costos enormes para el grupo y no se crean las fuentes de trabajo tan necesarias y esperadas".

Hasta el presente, Grupo Cirpiani ha invertido US$ 250 millones en el proyecto del hotel y casino San Rafael y cerca de US$ 45 millones en la compra y refacción del edificio, instalación de la academia en Locanda Cipriani (ex hotel Mantra). En total, el proyecto insumiría una inversión estimada en US$ 700 millones, que incluye hotel, residencias, casino, siete restaurantes, spa, locales comerciales de lujo y entretenimiento, además de la construcción de una réplica del Hotel San Rafael.

Esta situación llega luego de que en junio de este año, el Sunca se declarara en conflicto por "irregularidades" con la empresa constructora Criba, que está a cargo de la construcción del complejo San Rafael como parte del nuevo proyecto Cipriani Ocean Resort & Casino.

Según había comentado a El País el secretario general del Sunca en Maldonado, Michael Pistone, Criba cesó a 14 albañiles “por avance de obras”. Sin embargo, la empresa contrató a nuevas personas; “queda en evidencia que no hubo avances", había señalado en su momento.