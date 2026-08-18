Un hombre fue baleado en una pierna tras ingresar sin autorización a una finca en Piedras Blancas

Un hombre resultó baleado este martes luego de que el dueño de una finca a la que había ingresado sin permiso lo encontrara en el lugar y le disparara en una pierna. El hecho ocurrió en Camino Repetto y Camino Las Amapolas, entre los barrios Manga y Capra de Montevideo.

Según informó Telemundo (Canal 12) y confirmó El País con fuentes policiales, efectivos concurrieron esta mañana a la finca tras un aviso del Centro de Comando Unificado (CCU) que alertaba de una persona herida en el lugar.

Allí, el propietario manifestó que al ingresar a su vivienda se encontró en el interior a un intruso que había accedido sin permiso. De acuerdo a su declaración, frente a la situación extrajo un arma de fuego y efectuó dos disparos hacia el piso. Según pudo saber El País, el dueño del establecimiento cuenta con documentación y permisos correspondientes para portar el arma de fuego.

Tiro con arma de fuego. Imagen ilustrativa. Foto: Archivo El Pais.

Por su parte, el hombre herido fue trasladado a un centro asistencial. En el lugar, la Policía preservó la escena y halló dos vainas. Además, hubo presencia de Policía Científica.

Investigan un robo armado a tres jóvenes durante una fiesta privada

La Policía se encuentra investigando una rapiña a tres adolescentes pertenecientes al Instituto Juan XXIII que tuvo lugar durante la madrugada del pasado domingo en ruta 102 y Servidumbre, en las afueras de un complejo deportivo llamado "El Encuentro", cercano al estadio Campeón del Siglo, donde se estaba desarrollando una fiesta por parte de los estudiantes del centro educativo.

Los tres jóvenes -uno de ellos de 15 años y los otros dos de 18- fueron sorpendidos por dos hombres que se trasladaban en un auto y que tras amenazas con un arma de fuego, les robaron sus teléfonos celulares y $500.

Los jóvenes dijeron que no sufrieron lesiones de ningún tipo. El hecho está siendo investigado por la Seccional 18ª de la Jefatura de Zona Operacional III.

Por otro lado, el Juan XXIII envió el pasado lunes una carta dirigida a las familias de los estudiantes del centro educativo donde aclaran que la fiesta fue organizada por "fuera del ámbito" del instituto.

Una persona sostiene una pistola Glock. Foto: IStock.

"En la noche del sábado 15 de agosto, durante una fiesta organizada fuera del ámbito del instituto, se produjeron graves episodios cuando personas ajenas al encuentro ingresaron al lugar donde se desarrollaba la actividad", dice la misiva del Juan XXIII a la que accedió El País.

Desde el centro educativo resaltaron que fue "una situación difícil y traumática" para los jóvenes. Asimismo, subrayaron que en lo que respecta a fiestas particulares, es "fundamental" conocer quienes son los organizadores, invitados, y qué medidas de seguridad en ese lugar.

"Ante algunas informaciones y confusiones que han circulado, consideramos importante aclarar expresamente que el Instituto Juan XXIII no organizó ni participó de modo alguno de dicha fiesta", aclararon.