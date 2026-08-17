Investigan un robo armado a tres jóvenes durante una fiesta privada cerca del Campeón del Siglo

La Policía se encuentra investigando una rapiña a tres adolescentes pertenecientes al Instituto Juan XXIII que tuvo lugar durante la madrugada del pasado domingo en ruta 102 y Servidumbre, en las afueras de un complejo deportivo llamado "El Encuentro", cercano al estadio Campeón del Siglo, donde se estaba desarrollando una fiesta por parte de los estudiantes del centro educativo.

Según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes policiales, los tres jóvenes -uno de ellos de 15 años y los otros dos de 18- fueron sorpendidos por dos hombres que se trasladaban en un auto y que tras amenazas con un arma de fuego, les robaron sus teléfonos celulares y $500.

Los jóvenes dijeron que no sufrieron lesiones de ningún tipo. El hecho está siendo investigado por la Seccional 18ª de la Jefatura de Zona Operacional III.

De acuerdo al citado medio, los asaltantes portaban prendas de personal de seguridad.

Patrullero de Policía Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

El comunicado del Instituto Juan XXIII tras el robo a los jóvenes

Por otro lado, el Juan XXIII envió este lunes una carta dirigida a las familias de los estudiantes del centro educativo donde aclaran que la fiesta fue organizada por "fuera del ámbito" del instituto.

"En la noche del sábado 15 de agosto, durante una fiesta organizada fuera del ámbito del instituto, se produjeron graves episodios cuando personas ajenas al encuentro ingresaron al lugar donde se desarrollaba la actividad", dice la misiva del Juan XXIII a la que accedió El País.

Desde el centro educativo resaltaron que fue "una situación difícil y traumática" para los jóvenes. Asimismo, subrayaron que en lo que respecta a fiestas particulares, es "fundamental" conocer quienes son los organizadores, invitados, y qué medidas de seguridad en ese lugar.

"Ante algunas informaciones y confusiones que han circulado, consideramos importante aclarar expresamente que el Instituto Juan XXIII no organizó ni participó de modo alguno de dicha fiesta", aclaran.

En ese sentido, hacen énfasis en que todas las actividades del instituto "son comunicadas por los canales oficiales".

Asesinaron a un joven de 17 años y la Policía detuvo al sospechoso, que estaba en la misma casa

Un adolescente de 17 años fue asesinado a balazos en una casa del barrio Pérez Castellanos, en Montevideo. El homicidio ocurrió en Héctor Odriozola y General Flores en la madrugada de este lunes.

Según información que divulgó la Policía, efectivos concurrieron a la vivienda tras recibir un llamado por una persona herida de arma de fuego. Al llegar encontraron al adolescente tendido sobre una cama y con una herida de disparo en el cráneo, ya sin signos vitales. Personal médico constató su fallecimiento.

En el lugar la Policía recabó testimonios y encontró, en la misma casa, al presunto autor del crimen, un joven de 19 años con antecedentes penales. En la vivienda también se encontraba un familiar del indagado, que fue quien vio por primera vez la escena en el dormitorio y llamó a la Policía.

Patrullero policial. Foto: Estefanía Leal

Según se desprende del parte policial, los jóvenes de 19 y 17 años se encontraban en la casa, mantuvieron una discusión y entonces el más grande le disparó al más chico.

Al menos una vaina fue encontrada en la cama y, en otra habitación, la Policía encontró la pistola 9mm con la que presuntamente se cometió el homicidio.

Ahora la investigación se encuentra a cargo del Departamento de Homicidios de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional, con intervención de la Fiscalía de Homicidios, que dispuso que se hicieran pericias en la escena del crimen, así como tomar declaraciones a posibles testigos, relevar las cámaras de seguridad que haya en la zona, entre otras medidas.