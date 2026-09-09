Tealde: la "semilla" que hizo florecer Di Noia, qué cambió de Deportivo en 10 años y el rol de padre de futbolistas

Gabriel Di Noia plantó la semilla y todo Deportivo Maldonado floreció. El jardín del argentino reluce y aún en tiempos de frío y lluvia, se mantiene a pleno. Tiene una mezcla entre una cosecha madura y los brotes de la juventud. Una zaga compuesta por el capitán Facundo Tealde (37) y un Menosse (39) que sorprende a los GPS con sus números y jóvenes que se destacan como Maxi González, Santiago Cartagena o el Colito Ramírez. “La clave es el todo. Tenemos un entrenador, que como DT es un crack y muy frontal, pero también tiene la cercanía de un amigo. Él nos plantó una semilla de una manera de ver el fútbol, que todos nos convencimos, entramos a la cancha a disfrutar y realmente creemos en lo que hacemos. Y eso nos pide, que seamos leales a nosotros”, confesó Tealde en diálogo con Ovación.

El Depor perdió seis de los 27 partidos de la Liga AUF Uruguaya 2026, está a un punto de Peñarol en la Anual y aquel objetivo de la permanencia ya quedó en el pasado. La realidad es otra y, como dice Facundo, la meta es pelear todo lo que jueguen.

“A medida que fue pasando el año y nos dimos cuenta de que estábamos bien y que podíamos conseguir otra cosa. Hoy que hay uno de los objetivos que prácticamente ya está conseguido, que es el de la permanencia, primero nos planteamos objetivos cortos, de jugarle de igual a igual a cualquiera y tratar de ganar todos los partidos", expresó. Tan de igual a igual que hace dos fechas el Depor empató sin goles haciéndole precio al aurinegro y este año venció las dos veces a Nacional.

Contra el Bolso, Tealde anotó uno de los dos goles que suma en los 20 partidos de este año para llegar a un total de 222 participaciones en el equipo fernandino que defiende hace casi 10 años. Y con el que va por todo. "Ahora la intención es pelear todo lo que nos toque. Ahora estamos jugando Copa AUF Uruguay, tratar de pelearla, vamos a ir por el Clausura, a hacer el esfuerzo máximo para conseguirlo”, aseguró el capitán.

Casi 10 años en el primer club que se sintió como un hogar

Facundo Tealde, futbolista de Deportivo Maldonado. Foto: Ricardo Figueredo.

“Llegué en 2017 y el club era otro. El crecimiento lo fui viendo desde adentro mientras fui creciendo. En mi carrera no tuve buenas experiencias hasta que acá encontré una posibilidad de crecer, me sentí cómodo y a pesar de que los primeros dos años no fueron buenos, después se dieron los logros deportivos y comenzó el crecimiento estructural, que no tiene techo”, recordó quien acudió ocho años a las formativas de Peñarol hasta que decidieron dejar de tenerlo en cuenta. Los siguientes seis meses alternó pruebas en River (por la mañana) y Cerro (por la tarde) pero al día 20 de comer mal e intentar dormir en la Terminal del Cerro, casi se desmaya en una práctica, así que los directivos darseneros decidieron quedarse con él.

Luego se probó en España y Bulgaria, cuando pensó en dejar el fútbol, pero el Rifle Pandiani, que lo "ayudó mucho", estuvo ahí para evitarlo. Miramar Misiones le abrió las puertas y tras cuatro años y medio una queja por no recibir su salario lo dejó afuera del equipo. Ese 2017 empezó la historia de amor con Deportivo Maldonado, que para entonces ya era una SAD.

“Querían subir, con la intención de que no solamente fuera un negocio sino que querían el logro deportivo. Ese año no se consiguió, en 2018 estuvimos ahí cerca, y en 2019 sí que nos fue bien; ahí empezó el crecimiento total. Al principio nos cambiamos en un vestuario que se llovía, con ventanas rotas donde nos bañábamos, entrenábamos todos los días en una cancha diferente, hoy tenemos una chacra, un buen gimnasio, desayuno, concentramos en buenos hoteles, hay tres canchas que están espectacular, la realidad es que el club ha mejorado muy rápido”, comparó el defensa, que también destacó a una gerencia que pese al descenso de 2024 sostuvo la confianza. “En la ‘B’ el club mantuvo a muchos de esos jugadores, que ya éramos grandes, por supuesto que en eso tuvieron que ver los entrenadores, primero Martín Piñeyro y luego Di Noia”.

El rol de papá con dos futbolistas en casa

Facu es capitán en la cancha y en la casa son sus pequeños futbolistas: Lautaro y Francesco. El primero juega de interno o doble 5 en la Sub 15 de Nacional (ganó los siete campeonatos que jugó) y fue citado en tres oportunidades a la selección uruguaya, aunque no participó del Sudamericano. El segundo, que este año cumplió 13 años y después de entrenar todo el año en Séptima puede empezar a jugar en el Depor.

A Facundo le hubiese gustado tener a los dos cerca, pero cuando Lautaro dio sus primeros pasos y se mudó a Montevideo fue porque, según explicó, las inferiores de Deportivo no estaban al nivel que están hoy. "Él quería jugar al fútbol y la mejor formación en ese momento era ir a equipos como Nacional o Defensor. Hoy en día en Deportivo está trabajando muy bien en formativas y por eso France está acá", explicó.

Facundo Tealde junto a sus hijos Lautaro y Francesco. Foto: Deportivo Maldonado.

Si bien papá Facu deja las correcciones a los respectivos entrenadores de sus hijos, tiene claro cómo educar sobre esta profesión. “Lo primero es mostrarles lo que se van a encontrar. ¿Van jugar al fútbol? Entonces tienen que pasar por ciertas situaciones que no son tan agradables. Te va a ir bien, más o menos, te van a seleccionar, te van a sacar de la citación. Quiero que tengan el equilibrio de que no son unos fenómenos porque andan bien un fin de semana, que con 15 años es imposible que seas crack, es un trabajo de estar con ellos y explicándoles. Mis correcciones son en la actitud”, explicó Tealde.

Y la actitud se contagia, de padres a hijos y del cuerpo técnico a un vistoso Deportivo Maldonado.