La curiosa visita de Boric, expresidente de Chile, al Gran Parque Central: se puso la de Nacional y "pateó" un penal

El expresidente de Chile Gabriel Boric (2022-2026) vistió Uruguay en el marco del Tercer Congreso Panamericano y el pasado domingo se tomó el tiempo para conocer el Gran Parque Central, escenario en el que vistió la camiseta de Nacional y hasta fingió patear un penal frente a uno de los arcos.

La elección no fue casual, sino que el político aprovechó paran pasar a saludar a una de sus compatriotas: Valentina Montenegro, futbolista chilena hija de uruguayos, que desde febrero milita en el equipo femenino tricolor.

"Gracias por hacerte un tiempo en tu apretada agenda"

Gabriel Boric en el Gran Parque Central. Foto: Cortesía.

De hecho, fue la delantera, que también es odontóloga, quien en redes sociales publicó las fotografías con la visita del exmandatario. "De grandes visitas en el Gran Parque Central. Un honor Gabriel Boric, gracias por hacerte un tiempo en tu apretada agenda", escribió Montenegro, en una de las fotografías junto al expresidente, a quien le obsequió su camiseta con el dorsal número 19.

Además de la atacante de 28 años, con paso por Universidad Católica, Palestino y Unión Española, la dirigente de Nacional Tatiana Villaverde formó parte del tour por el Gran Parque Central y también compartió algunas postales de la visita de Boric.

¿De dónde surge la conexión? Según explicó Villaverde a Ovación, el expresidente, que es un apasionado del fútbol, conoció a Valentina cuando ella jugaba en Universidad Católica, equipo del que es hincha.

Al saber que estaría en Uruguay y aprovechando el vínculo, Boric pidió para ir a conocer el Gran Parque Central. Si bien la idea era que pudiera acudir al partido del domingo ante Progreso, la agenda del político le exigía volar ese mismo día, por lo que no pudo concurrir al encuentro por la tercera fecha del Clausura.

Según narró la directiva, se mostró muy interesado por la historia del club y hasta sabía que se trataba del escenario donde se jugó el primer partido del Mundial 1930. Se conversó sobre Abdón Porte, la Plazoleta Quinta de la Paraguaya, la estatua de Gardel y la obra de la Fundación de Nacional.

La conexión se mantendrá ya que Gabriel Boric planea volver a Uruguay en noviembre y le gustaría poder, ahora sí, acudir a un encuentro del Bolso. La dirigente destacó la sencillez del político y su interés por los diversos temas del club tricolor.