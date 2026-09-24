La seguidilla que le espera a Peñarol y que puede ser un dolor de cabeza o encaminarlo al título

Diego Aguirre sabe que los clásicos han sido, de alguna manera, su debe en este ciclo con Peñarol. A eso hay que sumarle que no pudo levantar el trofeo del Torneo Apertura y, por ende, necesita ganar el Clausura o la Tabla Anual —en el mejor de los casos ambos—, para no estar otra temporada sin ser campeón. Pero lo sucedido no se puede cambiar, solo le queda reaccionar. Y tras el duro golpe clásico —victoria tricolor 1-0 con gol de Francisco Calvo— lo ha hecho muy bien, de hecho, no perdió y ganó casi todos los partidos por goleada.

Pese a que empató el siguiente partido al clásico ante Atenas de San Carlos por Copa AUF Uruguay (alineando la mayoría de suplentes) en la Liga AUF Uruguaya logró encontrar la fuerza para reponerse con un puntaje perfecto: goleó a uno de los peores Danubio de los últimos tiempos por 4-0 sin despeinarse, le ganó 3-1 a un flojo Albion en el Estadio Centenario y selló una victoria clave por 2-1 ante Cerro en el Tróccoli.

Diego Aguirre, técnico de Peñarol, durante el partido ante Cerro en el Tróccoli. Foto: Leonardo Mainé.

Si se evalúan los números en frío, la derrota clásica resta los mismos tres puntos que cualquier rival y en ese sentido el mirasol tiene ese mismo coeficiente de margen:, ya que aún debe jugar el partido pendiente ante Montevideo City Torque por la primera fecha del Clausura, cuando ocurrió el apagón en el Charrúa. Este será uno de los partidos cruciales para la Fiera, ya que al momento son estos dos equipos quienes lideran la tabla, con dos puntos de ventaja para Peñarol (55 sobre 53) .

Pero además, existe un dato llamativo y es que, pese a jugar sin público desde el clásico por las sanciones del Comisión Disciplinaria de la AUF, Peñarol no perdió, tampoco lo hizo en los últimos nueve partidos a los que hizo frente sin su público entre 2025 y 2026. En esta condición continuará durante tres partidos más, faltando cumplir sanciones ante Boston, este sábado 18:30 en el Centenario por la octava fecha, Progreso (fecha 10) y Wanderers (13).

Luego de enfrentar al Sastre, Diego Aguirre y su plantel tendrán la difícil tarea de derribar el invicto del Ciudadano en el Clausura, ya que el juego fue reprogramado para el próximo miércoles 30 de setiembre a las 20:00 en el Centenario, sabiendo que si gana, tomará aún más aire en la acumulada pero también teniendo en cuenta que, a diferencia de aquel 8 de agosto, Marcelo Méndez parará un once titular.

El apagón en el Estadio Charrúa previo al inicio del partido entre City Torque y Peñarol. Foto: Leonardo Mainé.

El descanso será breve porque para la novena etapa deberá afrontar otro cruce trascendental ante el rival al que no le ha podido ganar en el año y que también le pisa los talones en la Anual: Racing. En el Apertura cayó ante el campeón por 2-1 y luego empató 1-1 por el Intermedio, título que el Mirasol se adjudicó. La Escuelita también suma 53 unidades en la acumulada y quien se lleve los tres puntos en esta fecha descontará ante una de sus amenazas.

La recta final del campeonato no está fácil, pero Peñarol tiene una ventaja y es que depende de sí mismo.

Qué partidos le quedan en el Clausura

Fecha 8: Peñarol vs. Boston River - 18:30 - Centenario

Fecha 9: Racing vs. Peñarol

Fecha 10: Peñarol vs. Progreso

Fecha 11: Liverpool vs. Peñarol

Fecha 12: Juventud vs. Peñarol

Fecha 13: Wanderers vs. Peñarol

Fecha 14: Defensor Sporting vs. Peñarol

Fecha 15: Peñarol vs. Cerro Largo