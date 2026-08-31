Lemos tras la caída ante Nacional: del "ellos se metieron atrás" al "no queda otra que pedir disculpas al hincha"
El defensa fue uno de los dos jugadores que habló en zona mixta tras la caída clásica y confesó: "Duele mucho por cómo veníamos, por una desatención nos hacen un gol y se llevan la victoria".
Mauricio Lemos fue uno de los dos jugadores que habló en zona mixta este domingo tras la derrota clásica de Peñarol ante Nacional por 1-0 en el Campeón del Siglo. El otro fue el colombiano Luis Miguel Angulo. "Duele mucho por cómo veníamos, por una desatención nos hacen un gol y se llevan la victoria. No puede pasar, fue la única clara del partido y les salió", comentó el defensa sobre el gol de Francisco Calvo a los 23 minutos.
"Sabíamos que el juego de ellos era meterse atrás y pegarle pelotazos para arriba, por lo que hicieron y no supimos encontrar ese hueco como para encontrar el gol y bueno, así terminó el partido. Ellos metieron atrás y nosotros intentando, pero sin encontrarle la vuelta. Se metieron atrás ellos. Cerraron bien, jugaron bien, a lo que ellos juegan, viste. Pero no supimos darle vuelta", añadió sobre su prematuro análisis de partido.
Ante la consulta qué no le salió a Peñarol, evaluó: "Creo que nos faltó más conexión, más juego y el gol, claramente. Fue un partido difícil".
Respecto al mensaje a la gente, expresó: "Pedirle disculpas. Estamos en un club grande que tenemos que ganar todos los partidos, estos partidos más. No queda otra que pedirle disculpas y seguir adelante para dar vuelta a esta situación. Estamos bien, tenemos que mejorar y bueno, esto no puede volver a pasar".
"Es un clásico, los clásicos son todos distintos. Ellos venían mal, nosotros veníamos muy bien, pero son clásicos y son partidos aparte", concluyó Lemos.
Luis Miguel Angulo
El colombiano también se expresó acerca de la derrota y dijo: "Nosotros ahí adentro intentamos hacer lo mejor para darle una alegría a la gente. Hoy lamentablemente no se dio, pero vamos a seguir trabajando para que más adelante podamos festejar juntos".
🗣️ Luis Angulo: "Nosotros ahí adentro intentamos hacer lo mejor para darle una alegría a la gente. Hoy lamentablemente no se dio, pero vamos a seguir trabajando para que más adelante podamos festejar juntos".— OVACIÓN (@ovacionuy) August 30, 2026
📹 @sofiberardi pic.twitter.com/MUMwM2wCEU
¿Encontraste un error?