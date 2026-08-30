El 1x1 de Peñarol tras primer tiempo en el clásico ante Nacional por el Clausura: Jaime controlado y Abel erró la más clara

Peñarol cae 1-0 ante Nacional con un gol de Francisco Calvo en el Campeón del Siglo por el clásico de la cuarta fecha del Torneo Clausura. El partido inició a las 15:30 horas y Diego Aguirre formó de esta manera: Washington Aguerre; Lucas Ferreira, Mauricio Lemos, Maximiliano Olivera; Javier Cabrera, Nicolás Fernández, Eduardo Darias, Thiago Espinosa; Leonel Jaime; Abel Hernández, Matías Arezo.

29 Washington Aguerre

Fue clave a los 17 minutos al despejar una pelota tras un centro de Gastón Martirena. Llegaba Silevra por el área y pero Aguerre atajó antes.

A los 23 metió un manotazo y la desvió otra pelota pero no pudo controlarla y se fue al córner.

6 Lucas Ferreira

Dejó la pierna arriba en la falta a Maxi Silvera y recibió tarjeta amarilla. Fue sustituido en el entretiempo por Brian Barboza.

3 Mauricio Lemos

Se quedaba en el fondo como resguardo cada vez que el equipo de adelantaba. Le cometieron un par de faltas.

15 Maximiliano Olivera

No fue participó mucho en el juego durante los primeros 45 minutos.

26 Thiago Espinosa

Intentó llegar al área pero muy solo.

8 Nicolás Fernández

27’ probó de afuera del área pero se le fue ancho por el palo derecho de Mejía. Tiró un buen centro en el gol que erra Abel Hernández a los 35’.

13 Eduardo Darias

Perdió la marca en el gol de Francisco Calvo, quien hace el gol de taco para el 1-0.

7 Javier Cabrera

Cometió una dura falta sobre Tomás Vier antes de los 10 minutos. Tiró centros regulares.

11 Leonel Jaime

Desde el minuto y 50 segundos lo buscaron para intentar frenarlo. El primero fue Santiago Silva con un codazo, luego, a los cinco minutos, le cometieron otra falta. No pudo hacer jugar a los delanteros como en otros partidos. Lo controlaron. Daniel Carreño hizo bien su trabajo y con la marca de Boggio, Lucas Rodríguez, Tomás Viera y Calvo lo marcaban cada vez que quería conectar con el Cangrejo Cabrera. Los últimos 15 jugó por derecha. En el segundo tiempo volvió a jugar por izquierda.

99 Abel Hernández

Erró un gol abajo del arco luego de que cabecera la segunda pelota que no pudo meter Mauricio Lemos tras un buen centro del Indio Fernández.

19 Matías Arezo

No tuvo chances más allá de algún cabezazo aislado.