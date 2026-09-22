Agustín Pinheiro: la clave para que Progreso no deje de luchar, el destaque a Silva y la "Magia" de Nahuel López

"Nadie más que nosotros sabe que es muy complicado y que todos los días escuchamos que nos dan por descendidos”, afirma el capitán de Progreso, Agustín Pinheiro. Y aunque tiene solo 24 años, replica la madurez de su juego en su forma de hablar. “Lo que tratamos de hablar los referentes con el plantel es no mirar tanto la tabla, sino el futuro de cada uno; por lo menos terminás el año de buena forma, siendo protagonista en los partidos, ganando, y, sobre todo, no entregándote. Imaginate que faltan ocho fechas, entregarte desde ahora es terrible golpe”, añade el volante central con todo el sentido del mundo.

“Obvio que hay que defender al club que te da todo, pero si no lo pensás así, saliendo a ganar por uno mismo y por el futuro, es aún más difícil”. Ir a entrenar cada día cuando tu equipo está a 13 puntos de salir de la zona roja no es fácil de llevar de otra manera. Pero el Gaucho de Tabaré Silva todavía cabalga, porque pese a estar último, viene en ascenso en las últimas fechas. El sábado logró una agónica victoria ante Boston y sin contar la derrota ante Cerro había encadenado otros dos triunfos por la mínima ante Danubio y Albion.

Jugadores de Progreso se abrazan para festejar el gol de la victoria ante Albion en el Torneo Clausura. Foto: Estefanía Leal | El País

“Estamos urgidos de ganar y cualquiera sea la forma nos viene bien, pero ganar así, en la hora, es un envión anímico que le viene bien al plantel, lo mismo con Danubio, o por la forma que ganamos ante Albion, que ellos tuvieron un penal en la hora y fueron muchas emociones. Tabaré plantea los partidos para que sean partidos largos y por suerte se nos han dado los resultados en estos últimos partidos”.

Progreso juegue muy mal, regular o bien, el Gringo —así lo apodan— nunca baja de los seis puntos y es por esto que aunque ha tenido chances de salir del club en el último período de pases, con un interés de Liverpool y sondeos desde México, se mantiene en el club. “Por suerte es un año bueno en lo individual y sí, tuve alguna chance de algún club uruguayo y del exterior, pero no se dio, no solo por mí, sino porque también el club necesita una inyección económica y no se dieron las condiciones para que nos sirva a ambos”, confiesa quien posee contrato hasta julio de 2027 y para quien la capitanía “no es un peso”.

Agustín Pinheiro y el despeje ante Tiziano Correa en el partido entre Nacional y Progreso. Foto: Ignacio Sánchez.

Este es el tercer club que defiende el volante luego de formarse en Bella Vista (debutar con esta camiseta en la “C”) y luego evitar el descenso de Cerrito jugando con “mucha presión” en la “B” entre 2023 y 2024. Por ello también porta la cinta, aunque parte de saber manejar el momento tiene que ver con la templanza de Silva. “Te transmite una tranquilidad tremenda, que en estos momentos es complicado de conseguir. Siempre es positivo. Y eso que con él también veníamos mal y nunca hubo ningún problema, siempre centrado en lo que teníamos en corregir, por suerte se están dando algunos resultados”.

"Él tiene la Magia"

Tabaré Silva, entrenador de Progreso, y Nahuél López, uno de sus dirigidos. Foto: Estefanía Leal | El País

Mucho de ellos tienen que ver con la Magia de Nahuel López, el extremo de 19 años a préstamo desde Nacional, que se anota el mote de goleador con seis festejos y cuatro asistencias en 27 partidos. “Me llevo muy bien con él. Es un gurí al que quizá el ser padre tan joven (tiene un hijo de año y medio) lo hizo madurar de una forma que no siente presiones. Parece que es un tipo mayor, también a la hora de jugar, porque para él es difícil salir de Nacional, ir a un cuadro que se está jugando el descenso y ser protagonista. No es nada fácil, él lo asume y todo lo transforma en algo que lo beneficia, porque para nosotros él es la figura del equipo, siempre le decimos que tiene que dar el toque final, el tiene la magia”, manifiesta Pinheiro sobre el autor del gol en la hora para darle el triunfo ante Boston por la séptima fecha del Clausura, torneo en el que equipo de La Teja no la tiene nada fácil con el fixture.

Un fin del Clausura muy exigente

El sábado recibirá a Racing, luego tendrá dos salidas ante Liverpool (fecha 9) y Peñarol (fecha 10), enfrentará a Juventud (fecha 11) en el Paladino y visitará a un rival directo como Wanderers en la fecha 12.

“Racing está peleando la Anual, sabemos que manejan muy bien la pelota quieta y que es fuerte”, afirma el Gringo, que entre los rivales destaca a su homólogo: “Agustín De la Cuesta, que es similar a mi posición, es muy buen jugador, o Esteban Da Silva, con el que compartí en Cerrito, tiene mucha clase”, recalca Pinheiro y concluye: “Tenemos una seguidilla importante pero planteamos ir partido a partido, tratando de ganar, porque solamente sirve eso, pero siempre planteando que sea un partido largo”.