Paros zonales de 24 horas en liceos de Montevideo comienzan el lunes 15 de junio: fechas por zona
ADES-Montevideo anunció que los paros serán de 24 horas y se realizarán por zona de Montevideo a lo largo de la semana que viene. Además, habrá paro y ocupación del liceo Nº 72 del Cerro.
La Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) de Montevideo anunció un cronograma en el que realizará paros de 24 horas en liceos de Montevideo a partir del lunes 15 de junio de 2026. El sindicato adjudicó esta serie de paros a reclamos presupuestarios.
A su vez, confirmó a través de un comunicado que el liceo Nº 72 del Cerro tendrá paro y será ocupado este lunes 15 de junio.
"Por un presupuesto de 6+1 del PBI ¡YA!", señala el comunicado de los docentes de Secundaria, agregando: "Por un incremento presupuestal para infraestructura y creación de cargos y equipos socio-educativos. Por un presupuesto que permita una verdadera educación inclusiva y accesible para las y los estudiantes".
Cronograma de paros en Secundaria por zona de Montevideo
ADES-Montevideo publicó en su página web las zonas en las que se realizarán paros entre el lunes 15 de junio y el jueves 18 de junio de 2026:
- Lunes 15 de junio: liceos en zonales de Prado y Oeste de Montevideo
- Martes 16 de junio: zonal 103, Este y Noroeste
- Miércoles 17 de junio: zonales Norte, Centro y PEP
- Jueves 18 de junio: paro en todo ADES-Montevideo con asamblea
Paro y ocupación del liceo Nº 72 del Cerro este lunes 15 de junio
A su vez, la comunicación oficial de ADES-Montevideo confirmó que ocupará el liceo Nº 72 del Cerro: "Invitamos a otros núcleos del zonal y a toda la comunidad educativa a sumarse a la ocupación".
Entre los reclamos, el sindicato señala: "Porque nuestro liceo funciona hace casi 15 años en un reciclaje provisorio que se volvió permanente, con fallas edilicias graves, sin condiciones de accesibilidad y con espacios insuficientes, inadecuados y peligrosos".
Además los docentes del liceo aseguran no tener subdirección, trabajador social o portería durante "gran parte de la jornada". También señalan la "ausencia de laboratorios suficientes", "la falta de salones" y de una sala de lactancia, y que "en un mismo espacio conviven la biblioteca, la sala de informática, la sala de audiovisuales y el coro liceal".
"El tiempo de prometer más presupuesto para la educación ya pasó, llegó el momento de cumplir", concluyó el núcleo sindical del liceo Nº 72.
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