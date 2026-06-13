Paros zonales de 24 horas en liceos de Montevideo comienzan el lunes 15 de junio: fechas por zona

La Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) de Montevideo anunció un cronograma en el que realizará paros de 24 horas en liceos de Montevideo a partir del lunes 15 de junio de 2026. El sindicato adjudicó esta serie de paros a reclamos presupuestarios.

A su vez, confirmó a través de un comunicado que el liceo Nº 72 del Cerro tendrá paro y será ocupado este lunes 15 de junio.

"Por un presupuesto de 6+1 del PBI ¡YA!", señala el comunicado de los docentes de Secundaria, agregando: "Por un incremento presupuestal para infraestructura y creación de cargos y equipos socio-educativos. Por un presupuesto que permita una verdadera educación inclusiva y accesible para las y los estudiantes".

Cronograma de paros en Secundaria por zona de Montevideo

ADES-Montevideo publicó en su página web las zonas en las que se realizarán paros entre el lunes 15 de junio y el jueves 18 de junio de 2026:



Lunes 15 de junio: liceos en zonales de Prado y Oeste de Montevideo

Martes 16 de junio: zonal 103, Este y Noroeste

Miércoles 17 de junio: zonales Norte, Centro y PEP

Jueves 18 de junio: paro en todo ADES-Montevideo con asamblea

Liceo N° 55 de Montevideo. Ignacio Sánchez/Archivo El Pais

Paro y ocupación del liceo Nº 72 del Cerro este lunes 15 de junio

A su vez, la comunicación oficial de ADES-Montevideo confirmó que ocupará el liceo Nº 72 del Cerro: "Invitamos a otros núcleos del zonal y a toda la comunidad educativa a sumarse a la ocupación".

Entre los reclamos, el sindicato señala: "Porque nuestro liceo funciona hace casi 15 años en un reciclaje provisorio que se volvió permanente, con fallas edilicias graves, sin condiciones de accesibilidad y con espacios insuficientes, inadecuados y peligrosos".

Liceo Nº 72 del Cerro. Foto: Captura Google Maps.

Además los docentes del liceo aseguran no tener subdirección, trabajador social o portería durante "gran parte de la jornada". También señalan la "ausencia de laboratorios suficientes", "la falta de salones" y de una sala de lactancia, y que "en un mismo espacio conviven la biblioteca, la sala de informática, la sala de audiovisuales y el coro liceal".

"El tiempo de prometer más presupuesto para la educación ya pasó, llegó el momento de cumplir", concluyó el núcleo sindical del liceo Nº 72.