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Paros zonales de 24 horas en liceos de Montevideo comienzan el lunes 15 de junio: fechas por zona

ADES-Montevideo anunció que los paros serán de 24 horas y se realizarán por zona de Montevideo a lo largo de la semana que viene. Además, habrá paro y ocupación del liceo Nº 72 del Cerro.

El País
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13/06/2026, 19:05
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Salón de clases vacío.
Salón de clases vacío.
Foto: Archivo El País.

La Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) de Montevideo anunció un cronograma en el que realizará paros de 24 horas en liceos de Montevideo a partir del lunes 15 de junio de 2026. El sindicato adjudicó esta serie de paros a reclamos presupuestarios.

A su vez, confirmó a través de un comunicado que el liceo Nº 72 del Cerro tendrá paro y será ocupado este lunes 15 de junio.

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"Por un presupuesto de 6+1 del PBI ¡YA!", señala el comunicado de los docentes de Secundaria, agregando: "Por un incremento presupuestal para infraestructura y creación de cargos y equipos socio-educativos. Por un presupuesto que permita una verdadera educación inclusiva y accesible para las y los estudiantes".

Cronograma de paros en Secundaria por zona de Montevideo

ADES-Montevideo publicó en su página web las zonas en las que se realizarán paros entre el lunes 15 de junio y el jueves 18 de junio de 2026:

  • Lunes 15 de junio: liceos en zonales de Prado y Oeste de Montevideo
  • Martes 16 de junio: zonal 103, Este y Noroeste
  • Miércoles 17 de junio: zonales Norte, Centro y PEP
  • Jueves 18 de junio: paro en todo ADES-Montevideo con asamblea
Liceo 55
Liceo N° 55 de Montevideo.
Ignacio Sánchez/Archivo El Pais

Paro y ocupación del liceo Nº 72 del Cerro este lunes 15 de junio

A su vez, la comunicación oficial de ADES-Montevideo confirmó que ocupará el liceo Nº 72 del Cerro: "Invitamos a otros núcleos del zonal y a toda la comunidad educativa a sumarse a la ocupación".

Entre los reclamos, el sindicato señala: "Porque nuestro liceo funciona hace casi 15 años en un reciclaje provisorio que se volvió permanente, con fallas edilicias graves, sin condiciones de accesibilidad y con espacios insuficientes, inadecuados y peligrosos".

Liceo Nº 72 del Cerro.
Liceo Nº 72 del Cerro.
Foto: Captura Google Maps.

Además los docentes del liceo aseguran no tener subdirección, trabajador social o portería durante "gran parte de la jornada". También señalan la "ausencia de laboratorios suficientes", "la falta de salones" y de una sala de lactancia, y que "en un mismo espacio conviven la biblioteca, la sala de informática, la sala de audiovisuales y el coro liceal".

"El tiempo de prometer más presupuesto para la educación ya pasó, llegó el momento de cumplir", concluyó el núcleo sindical del liceo Nº 72.

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