Estudiante del Dámaso representará a Uruguay en la Olimpiada Internacional de Matemática 2026 en China

El interés de Facundo Correa por la matemática comenzó cuando era niño. Su padre le planteaba pequeños acertijos matemáticos: primero el resultado de 3 + 4, luego operaciones más complicadas para ir "subiendo de nivel", lo que cultivó su interés por los números a lo largo de los años.

En 2023 Correa se anotó a la Olimpiada de Matemática, iniciando un proceso que lo llevaría a ser seleccionado en la competición de este año. No es la primera vez en la que el estudiante del liceo Dámaso participa de un certamen de estas características: ya representó a Uruguay en la Olimpiada Rioplatense de 2024 y 2025, obteniendo en ambos casos una mención honorífica, y también en el International Mathematical Summer Camp, obteniendo una medalla de bronce.

Más allá de las experiencias previas, Correa vive la competición como un nuevo reto. "Me implica mucho porque para ir estoy estudiando mucho más y me estoy preparando mucho mejor. Eso hace que yo crezca personalmente. La otra parte es que va a ser una experiencia lindísima que probablemente nunca más voy a poder vivir, y espero aprender mucho de ella y disfrutarla", relató en un video elaborado por ANEP.

Una liceal escribe una prueba Foto: Darwin Borrelli.

El joven se prepara junto a su delegación —que incluye a Juan Martín González, egresado de Colonia que ya ha participado de este certamen en 2025—, desde el 27 de abril, en el Espacio Colabora. Si bien el mundial dura unos diez días, los uruguayos fueron invitados a participar del Campamento Internacional de Matemáticas de Verano, al que asistirán unas tres semanas antes del mundial para compartir con delegaciones de otros países. El viaje total durará un mes.

¿Qué es la Olimpiada Internacional de Matemática (o IMO)?

La Olimpiada Internacional de Matemática es considerada la competencia de matemáticas más importante del mundo para estudiantes de educación media. La prueba se desarrolla durante dos días de competencia individual: cada jornada presenta tres problemas de alta dificultad y los participantes disponen de cuatro horas y 30 minutos para resolverlos.

Los problemas pueden abarcar distintas áreas como álgebra, geometría, teoría de números y combinatoria. Además de la competencia, Uruguay participará del Campamento de Matemáticas de Verano, un programa de tres semanas que incluye conferencias, clases y seminarios.