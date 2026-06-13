El pronóstico para el domingo 14 de junio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet
Este es el pronóstico del tiempo para el domingo 14 de junio de 2026, según informó el Instituto Uruguayo de Meteorología. La temperatura mínima en el territorio nacional será de 1°C.
El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el domingo 14 de junio de 2026 el clima en Uruguay tendrá una jornada fría, con mejoras graduales en varias zonas y un rango térmico nacional que irá desde 1°C hasta 14°C.
En el noroeste, el pronóstico del clima indica que la mañana comenzará con disminución de la nubosidad y una mejora progresiva, aunque todavía con precipitaciones escasas; el viento soplará del suroeste al sureste a 10-30 km/h, con ráfagas de hasta 40 km/h. Hacia la tarde y la noche predominará el cielo claro a algo nuboso, con temperatura en descenso y viento del sureste a 10-20 km/h, con mínima de 8°C y máxima de 14°C.
Para el noreste, la mañana se presentará cubierta a nubosa, con períodos de algo nuboso y tendencia a mejorar, acompañada por precipitaciones escasas y vientos del oeste al sur a 10-40 km/h. En la tarde y la noche habrá una disminución de la nubosidad, con neblinas y bancos de niebla, además de descenso de temperatura y viento del sur a 10-20 km/h, con períodos de variables a 0-10 km/h, con mínima de 7°C y máxima de 14°C.
En el suroeste, la jornada arrancará con cielo cubierto que pasará a algo nuboso, en un contexto de mejora y con precipitaciones escasas; los vientos serán del sector sur a 20-30 km/h, con ráfagas de hasta 40 km/h. Para la tarde y la noche se prevé cielo claro a algo nuboso, temperatura en descenso y viento del sur a 10-20 km/h, cambiando a variables de 0-10 km/h, con mínima de 1°C y máxima de 11°C.
En el centro-sur, la mañana tendrá cielo cubierto a algo nuboso, con mejora gradual, precipitaciones escasas y viento del sector sur a 20-30 km/h, con ráfagas de hasta 40 km/h. Durante la tarde y la noche el cielo estará claro a algo nuboso, con descenso de temperatura y vientos del suroeste y oeste a 10-20 km/h, alternando con períodos de variables de 0-10 km/h, con mínima de 1°C y máxima de 11°C.
En el este, el domingo comenzará nuboso, con períodos de cubierto y una mejora paulatina, mientras se registran precipitaciones escasas; el viento soplará del suroeste y sur a 20-30 km/h, con ráfagas de hasta 40 km/h. Más tarde habrá disminución de la nubosidad, neblinas y bancos de niebla, con temperatura en descenso y viento del suroeste y oeste a 10-30 km/h, además de períodos de variables de 0-10 km/h, con mínima de 2°C y máxima de 12°C.
En Punta del Este, el pronóstico marca una mañana cubierta a nubosa, con mejora y precipitaciones escasas, acompañada por viento del suroeste a 20-30 km/h y ráfagas de hasta 40 km/h. En la tarde y la noche se dará una disminución de la nubosidad, con temperatura en descenso y viento del suroeste al oeste a 10-30 km/h, con mínima de 6°C y máxima de 11°C.
En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana estará cubierta a algo nubosa, con condiciones que irán mejorando y precipitaciones escasas; el viento será del suroeste a 20-30 km/h, con ráfagas de hasta 40 km/h. Para la tarde y la noche predominará el cielo claro a algo nuboso, con temperatura en descenso y vientos del suroeste al oeste a 10-20 km/h, con mínima de 2°C y máxima de 11°C.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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