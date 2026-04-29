Empezó el frío: cómo aumentar la temperatura del hogar sin poner calefacción, según expertos

Con la llegada de los meses más fríos y una marcada baja de temperaturas, la calefacción se vuelve protagonista en muchos hogares. Sin embargo, no todas las personas pueden o quieren recurrir a ella: ya sea por el costo en la factura, por vivir de alquiler, compartir vivienda o no justificar una instalación permanente, existen alternativas para mantener el calor sin necesidad de sistemas tradicionales.

Lo cierto es que pequeños cambios pueden hacer una diferencia significativa. Desde aprovechar mejor los recursos naturales hasta optimizar la distribución del hogar, hay estrategias simples recomendadas por especialistas que ayudan a conservar la temperatura interior y hacer más llevadero el otoño-invierno.

Uno de los recursos más accesibles es la luz solar. Mantener las persianas abiertas durante el día permite que el calor del sol ingrese y eleve la temperatura de los ambientes. Pero este beneficio puede perderse rápidamente si no se toman precauciones: al caer la noche, cerrar persianas y cortinas ayuda a retener ese calor acumulado.

Otro punto clave es evitar las fugas térmicas. Las ventanas y puertas suelen ser zonas por donde se escapa el calor y entra el frío, por lo que sellarlas con burletes o materiales aislantes puede mejorar notablemente el confort dentro de la vivienda. Este tipo de soluciones, aunque simples, resultan muy efectivas.

El suelo también influye en la sensación térmica. Caminar descalzo o con medias sobre superficies frías puede intensificar la percepción de frío, incluso si el ambiente no está tan helado. Incorporar alfombras o tapetes no solo suma un elemento decorativo, sino que actúa como una capa aislante que ayuda a mantener el calor.

Pareja pone una alfombra en el piso de su casa. Foto: Freepik.

La distribución de los muebles es otro aspecto a considerar. Ubicarlos de forma que no bloqueen la entrada de luz natural permite aprovechar mejor el calor del sol. En la misma línea, las cortinas gruesas o térmicas funcionan como una barrera adicional frente al frío exterior.

Además, concentrar el calor en los espacios que realmente se utilizan puede marcar la diferencia. Mantener cerradas las puertas de habitaciones que no se usan evita que el calor se disperse y que el frío invada las zonas habitadas.

Cuando estas medidas no alcanzan, los dispositivos portátiles pueden ser una opción complementaria. Las estufas, por ejemplo, ofrecen una solución rápida, aunque su uso requiere precaución: algunas, como las de gas o parafina, pueden emitir gases contaminantes si no hay buena ventilación. Los radiadores portátiles, especialmente los de aceite, también resultan efectivos para calentar habitaciones completas, aunque tardan más en alcanzar su máxima potencia.

Estufa eléctrica. Foto: Canva.

Por su parte, los convectores funcionan calentando el aire y generando un ciclo constante de circulación, lo que los hace útiles en espacios como baños o cocinas. Y los calefactores, pequeños pero potentes, permiten calentar rápidamente zonas específicas del hogar.

Así, aunque no se cuente con un sistema de calefacción tradicional, es posible mejorar la temperatura del hogar con ajustes simples y decisiones inteligentes. En tiempos de frío intenso, el confort no depende solo de grandes inversiones, sino también de cómo se aprovechan los recursos disponibles.