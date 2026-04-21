Echar el café que sobró de la mañana en el inodoro: la razón detrás de esta alternativa sustentable

Se descubrió que el café usado tiene varios usos, entre ellos un desinfectante natural que al desechar al inodoro quita los malos olores y deja el baño fresco.

Es habitual que se concentren malos olores en el inodoro debido al poco uso o en caso que el baño se mantenga cerrado por varias horas en el hogar. Para remediar esto, especialistas en limpieza ecológica sugieren tirar café usado directamente en el inodoro, que es capaz de limpiar la superficie y neutralizar olores.

¿Por qué el café usado neutraliza olores?

Los restos orgánicos que deja el café tienen una estructura porosa capaz de absorber olores, lo que lo hace un desodorizante natural para eliminar los mal olores en el baño. Dichas estructuras son capaces de capturar los gases que suben por las tuberías y provocan esos aromas desagradables si se deja el baño inutilizado por mucho tiempo.

Gracias a los granulos de café, estos restos también funcionan para limpiar la superficie del inodoro, que acumula muchos residuos y empeora la sensación de suciedad. Esta textura granulada, al tirar la cadena, arrastra todos los pequeños residuos adheridos a la taza, que suelen ser los más difíciles de quitar. De este modo, se puede prescindir de productos químicos más agresivos y costosos.

Beneficios de echar el café usado al inodoro

Elimina malos olores

Ayuda a limpiar la taza del inodoro

Previene olor a encierro

Alternativa ecológica

Ahorro de dinero

La única consideración para llevar a cabo este truco es escurrir los restos de café luego de su utilización. Idealmente se pueden almacenar en un recipiente y así ir tomando los restos de café a medida que se necesite para el lavado de los baños. Con dos cucharadas es suficiente para lograr el efecto neutralizador. Se tira la cadena con el café dentro y se puede repetir el proceso una vez por semana para mantener el ambiente limpio y libre de olores.