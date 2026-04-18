Tirar sal en el inodoro: para qué sirve, beneficios y cada cuánto hacerlo en la limpieza del hogar

En la búsqueda de alternativas más económicas y sostenibles para la limpieza del hogar, un método tradicional volvió a ganar protagonismo: tirar sal en el inodoro.

Más allá de lo que pueda parecer un simple truco casero, se trata de una práctica basada en principios químicos que puede aportar beneficios concretos en el mantenimiento del baño.

El cloruro de sodio actúa como un abrasivo suave y un agente deshidratante, lo que le permite intervenir en la acumulación de residuos orgánicos. Su uso no solo ayuda a mantener la higiene, sino que también puede contribuir a prolongar la vida útil de las tuberías.

Propiedades desinfectantes y control de olores

Uno de los principales aportes de la sal es su capacidad antiséptica. Según investigaciones sobre sus propiedades antimicrobianas, genera un entorno que dificulta la proliferación de bacterias y otros microorganismos en zonas húmedas como el inodoro.

Guardá un poco de sal para colocar en puntos estratégicos de tu casa. Foto: Pickpik.

Además, su acción sobre los residuos orgánicos contribuye a reducir olores persistentes, al neutralizar las partículas que se desprenden desde las cañerías. Esto la convierte en una alternativa accesible frente a productos industriales más agresivos.

Prevención de sarro y obstrucciones

Otro de los beneficios está vinculado al agua dura. La sal interactúa con minerales como el calcio y el magnesio, ayudando a prevenir la formación de incrustaciones calcáreas y manchas.

También actúa de forma preventiva frente a pequeñas obstrucciones, ya que contribuye a mantener las cañerías más limpias al intervenir sobre sedimentos y residuos acumulados.

Cómo usarla y cada cuánto aplicarla

Para que el método sea efectivo, es importante dejar actuar la sal durante varias horas. Por eso, se recomienda aplicarla por la noche, antes de dormir, para evitar el uso del inodoro durante ese tiempo.

El procedimiento consiste en verter una taza de sal —sola o combinada con bicarbonato de sodio— y dejarla reposar hasta la mañana siguiente, cuando se descarga el agua.

En cuanto a la frecuencia, especialistas sugieren repetir este proceso una vez al mes o cada quince días, dependiendo de la dureza del agua.

Aunque se trata de un recurso simple, su uso regular puede funcionar como complemento en la limpieza del hogar y ayudar a reducir la necesidad de intervenciones más profundas en las cañerías.

En base a El Tiempo/GDA