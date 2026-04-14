¿Cuál es el mejor aceite para freír sin que se queme? Una guía práctica para que tus frituras sean más ligeras y saludables

Para mantener una alimentación saludable, es fundamental elegir correctamente los aceites de cocina, un ingrediente clave en la preparación diaria de alimentos. Se utilizan habitualmente para freír, saltear o cocinar platos como huevos revueltos, por lo que su calidad influye directamente en la salud y el sabor.

En el mercado existen múltiples tipos de aceite, pero saber elegir el más adecuado puede marcar la diferencia. A continuación, te compartimos una guía práctica para seleccionar el mejor.

Los usos del aceite en la cocina

El aceite de cocina es un producto esencial, también conocido como “oro líquido”, ya que permite freír, dorar y saltear alimentos, además de sustituir otras grasas como la mantequilla.

Dependiendo de su origen —como aceite de oliva, aceite de aguacate, aceite de girasol o incluso grasas animales— aporta distintos sabores y propiedades. Estos aceites vegetales o derivados animales tienen perfiles nutricionales diferentes, con impactos variados en la salud.

Si bien su uso es seguro en cantidades moderadas, el consumo excesivo puede provocar problemas como colesterol alto y triglicéridos elevados.

¿Cómo elegir el mejor aceite para cocinar?

Aceites vegetales. Foto: Archivo El País.

Seleccionar el mejor aceite para cocinar es clave para mejorar tanto la calidad de los platos como el bienestar general. Estos son los aspectos más importantes a considerar:

Composición del aceite

La composición define la calidad del aceite:



Aceite puro : proviene de una sola fuente vegetal (como 100% girasol o 100% maíz ).

: proviene de una sola fuente vegetal (como o ). Aceite comestible : mezcla de distintos aceites vegetales (soya, palma, algodón), generalmente más económico.

: mezcla de distintos (soya, palma, algodón), generalmente más económico. Aceite refinado : sometido a procesos industriales para eliminar impurezas.

: sometido a procesos industriales para eliminar impurezas. Aceite virgen y extra virgen: conservan mejor sus propiedades naturales, tienen baja acidez y mayor calidad nutricional.

Para una opción más saludable, priorizá aceites con etiqueta “virgen” o “extra virgen”.

Mujer condimenta la ensalada con aceite de oliva. Foto: Freepik.

El punto de humo indica la temperatura a la que el aceite comienza a degradarse y volverse perjudicial:



Para frituras o cocción a alta temperatura : elegí aceites con punto de humo alto , como el aceite de aguacate o aceite de canola .

o : elegí aceites con , como el o . Para cocción suave o en crudo: el aceite de oliva extra virgen es ideal, especialmente en ensaladas.

Tipo de grasa

El tipo de grasa es determinante para la salud cardiovascular:



Grasas monoinsaturadas (aceite de oliva, aguacate): beneficiosas para el corazón .

(aceite de oliva, aguacate): beneficiosas para el . Grasas poliinsaturadas (girasol, maíz): saludables, pero sensibles al calor.

(girasol, maíz): saludables, pero sensibles al calor. Grasas saturadas (aceite de coco): más estables al calor, pero se recomienda moderación.

Tipo de uso en la cocina

Cada aceite tiene un uso específico:



Freír : aceite de aguacate o canola

: aceite de aguacate o Saltear : aceite de oliva o girasol

: o girasol Aderezos : aceite de oliva extra virgen

: Repostería: aceite vegetal neutro

¿Por qué no se debe reutilizar el aceite de cocina?

Evitar reutilizar el aceite de cocina es clave para proteger la salud. Al recalentarse, el aceite genera humo y libera compuestos tóxicos que pueden resultar perjudiciales.

Además, con cada uso adquiere un color más oscuro y un olor desagradable, afectando tanto el sabor de los alimentos como su calidad nutricional.