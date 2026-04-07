Comer saludable sin gastar de más: cómo armar platos equilibrados con alimentos simples y accesibles

En los últimos años se instaló la idea de que comer saludable es caro, impulsada por el aumento de los precios y la asociación con productos específicos.

Sin embargo, una alimentación basada en alimentos simples, poco procesados y de estación puede adaptarse a un presupuesto moderado. Muchas veces, el problema no es el costo, sino cómo compramos, qué elegimos y cuánto planificamos.

Uno de los errores más comunes es asociar alimentación saludable con productos como snacks “fit”, barritas de cereal, bebidas vegetales o alimentos con etiquetas como light, sin azúcar o natural.

Estos productos suelen tener un precio elevado y no son la base de una dieta saludable. En cambio, muchos alimentos nutricionalmente valiosos y accesibles suelen quedar relegados. Las legumbres, los huevos, la avena, el arroz, las frutas y verduras son ejemplos de alimentos nutritivos que pueden formar parte de comidas completas y equilibradas sin representar un gran gasto.

Mujer se debate entre comer sano o elegir los dulces para adelgazar. Foto: Freepik

Alimentos nutritivos.

Una estrategia clave para comer bien sin gastar de más es priorizar alimentos simples que aporten buena calidad nutricional.

Algunas opciones accesibles son:

• Legumbres como lentejas, garbanzos o porotos, que aportan proteínas, fibra y minerales.

• Huevos, una fuente de proteína completa y muy versátil en la cocina.

• Avena, ideal para desayunos o meriendas y con gran aporte de fibra.

• Arroz y pasta, que brindan energía y pueden combinarse con verduras o legumbres.

• Frutas y verduras de estación, que suelen ser más económicas y conservan mejor sabor y valor nutricional.

Incorporarlos en la rutina permite armar platos equilibrados sin necesidad de recurrir a productos más costosos.

Mujer cocina con verduras. Foto: Freepik.

Platos equilibrados.

Organizar las comidas no requiere ingredientes costosos ni productos especiales. Una manera de lograrlo es pensar el plato como una combinación de tres grupos básicos de alimentos, que al integrarse aportan los nutrientes necesarios para mantener energía, saciedad y buena calidad nutricional.

Alimentos económicos.

Aplicar esta estructura permite crear múltiples opciones accesibles: base de arroz o pasta, lentejas, huevo o pollo como proteína, verduras salteadas o crudas, un toque de aceite de oliva.

Algunos platos pueden ser: arroz con lentejas y verduras salteadas, guiso de porotos con verduras como zapallo, papa y zanahoria, tortilla de verduras con ensalada fresca, budines de arroz y verduras, pasta con salsa de tomate casera y garbanzos, polenta con tuco de verduras y pollo, ensalada tibia de papa, huevo y chauchas, ensalada de garbanzos con vegetales, pollo al horno con boniato y ensalada. Cuanto más simple es la materia prima, menor suele ser su precio y mayor su valor nutricional. En cambio, los productos listos para consumir, aunque resulten prácticos, suelen ser más caros y menos nutritivos. Cocinar en casa permite aprovechar mejor los ingredientes, reducir desperdicios, ajustar porciones y evitar gastos innecesarios en productos elaborados.

Por eso, armar platos equilibrados con bajo presupuesto no depende de alimentos sofisticados, sino de combinar inteligentemente ingredientes accesibles y priorizar preparaciones caseras.

Planificar.

La planificación también juega un rol fundamental en el presupuesto alimentario. Algunas estrategias útiles incluyen armar un menú semanal sencillo, para evitar compras impulsivas: elegir frutas y verduras de estación, que suelen ser más económicas, cocinar en mayor cantidad, para tener comidas listas para otros días y aprovechar preparaciones base, como legumbres cocidas o arroz, que luego pueden utilizarse en diferentes platos. Cocinar en casa no solo suele ser más económico, sino que también permite tener mayor control sobre la calidad de los ingredientes.

Lo que parece más barato en el corto plazo —como productos ultraprocesados o comidas rápidas— termina teniendo un costo más alto en términos de salud. Fatiga, bajo rendimiento, aumento de peso o problemas metabólicos son algunas de las consecuencias de una alimentación de baja calidad sostenida en el tiempo.

Cuando se compara el costo de alimentos reales con el de muchos productos ultraprocesados, la diferencia no siempre es tan grande como parece. Incluso, en algunos casos, cocinar con alimentos básicos puede resultar más económico.

Esto no significa que el precio de los alimentos no sea un desafío para muchas familias, pero sí demuestra que una alimentación saludable no depende solo del presupuesto, sino también de las decisiones que tomamos al comprar y al cocinar.

Comer saludable no debería ser un lujo ni una tendencia, sino una base. No se trata de gastar más, sino de elegir mejor. Volver a lo simple, suele ser una de las estrategias más efectivas para cuidar tanto la salud como el bolsillo. Invertir en alimentos reales no es un gasto: es una forma de prevenir, así como planificar y priorizar alimentos reales puede marcar una diferencia significativa tanto en la salud como en el bolsillo.