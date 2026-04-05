Comer lo mismo varios días seguidos podría ayudar a bajar de peso, según estudio científico

Una alimentación más previsible, con comidas que se repiten a lo largo de la semana, podría ser una aliada a la hora de bajar de peso. Así lo sugiere un estudio publicado en la revista científica Health Psychology, que analizó cómo influye la variedad en la dieta sobre los resultados.

La investigación fue llevada adelante por científicos de la Universidad de Drexel y el Instituto de Investigación de Oregon, quienes estudiaron los hábitos alimentarios de más de 100 personas con sobrepeso u obesidad.

Menos variedad, mejores resultados

El estudio incluyó a 112 adultos que participaron durante 12 semanas en un programa para bajar de peso. Durante ese tiempo, registraron lo que comían a diario a través de una aplicación y se pesaron todos los días con una balanza digital conectada.

Los investigadores pusieron el foco en dos aspectos: cuánto variaban las calorías consumidas entre un día y otro y con qué frecuencia se repetían los alimentos. Al comparar los resultados, encontraron que quienes mantenían una dieta más repetitiva lograron mayores descensos de peso.

En promedio, estas personas redujeron cerca de un 5,9 % de su peso corporal, mientras que quienes tenían una alimentación más variada bajaron alrededor de un 4,3 %.

Además, observaron que los cambios bruscos en la ingesta calórica también jugaban en contra: por cada aumento de 100 calorías en la variación diaria, la pérdida de peso podía disminuir en torno a un 0,6 %.

Ensalada, huevos, palta, pollo y frutos secos. Foto: Freepik.

El rol de la “fatiga de decisión”

Una de las explicaciones que plantean los autores es que repetir comidas simplifica la rutina alimentaria. Al tener menos opciones para elegir, disminuye lo que se conoce como “fatiga de decisión”, un fenómeno que puede llevar a elecciones menos saludables cuando hay que decidir constantemente qué comer.

En esa línea, la investigadora principal del estudio, Charlotte J. Hagerman, señaló que los patrones más rutinarios pueden facilitar el éxito durante un proceso de descenso de peso.

Mujer comiendo una manzana Foto: Freepik

Claves para aplicar esta estrategia

De todos modos, los especialistas advierten que repetir comidas no implica comer exactamente lo mismo todos los días ni eliminar por completo la variedad. Una dieta demasiado limitada podría generar carencias nutricionales si no incluye distintos grupos de alimentos.

Por eso, recomiendan armar una base de comidas saludables que puedan repetirse durante la semana, asegurando al mismo tiempo un buen equilibrio de nutrientes.

Si bien aún se necesitan más investigaciones para profundizar en esta relación, los resultados apuntan a una idea clara: la constancia y la simplicidad en la alimentación pueden ser factores clave para sostener el descenso de peso en el tiempo.

En base a El Tiempo/GDA