Cubrir el pasaporte con papel aluminio: el nuevo truco que están aplicando los viajeros

El pasaporte para viajar contiene mucha información y datos personales de los viajeros. Los ciberataques son cada vez más frecuentes y los pasaportes no son la excepción. Así se justifica la llegada del papel aluminio a los aeropuertos: los pasaportes son envueltos y guardados en este papel para su seguridad.

En la actualidad, la seguridad está pasando más por el plano digital que por el físico. Todos los datos pueden ser rastreables y fáciles de saquear, más aún si no se le presta la atención y el cuidado necesario. El papel aluminio ayuda a prevenir el robo de estos datos, otorgando una mayor seguridad y tranquilidad al momento de viajar.

La vulnerabilidad y los riesgos de los pasaportes biométricos

En la actualidad, la mayoría de los pasaportes son biométricos o electrónicos. Los mismos contienen un chip de identificación por radiofrecuencia (RFID), que guarda foto, nombre, fecha de nacimiento y otros datos de la persona.

A pesar de permitir un mayor conocimiento y control de los turistas que entran y salen de un país, la potente información que guardan los convierten en un blanco atractivo para los delincuentes.

Con un lector RFID se puede escanear la información simplemente con pasar el dispositivo cerca de la mochila o bolsillo donde se encuentre el pasaporte. A esta acción de robar información de documentos de identidad con lectores de radiofrecuencia no autorizados (RFID) se la conoce como skimming digital.

Hacker Foto: Lev Dolgachov

¿Cómo funciona el papel aluminio como medida de protección?

En este contexto, el papel aluminio actúa como una "jaula de Faraday" con los pasaportes: un principio físico que explica cómo un objeto recubierto de metal conductor bloquea los campos eléctricos externos. De este modo, el forraje crea una barrera eléctrica que impide el acceso a los datos allí presentes.

La única precaución a tomar en cuenta al emplear este truco es que el papel aluminio es frágil y se rompe con facilidad. Si hay huecos en la cubierta, la señal se puede filtrar. Además, el pasaporte debe estar expuesto al momento de presentarlo en los controles fronterizos, por lo que se debe estar preparado para cuándo sacarlo y cómo volverlo a proteger, sin causar grandes demoras para el resto de viajeros.